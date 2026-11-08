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ポルトガル代表は、ラファエル・レオンの負傷により、ネーションズリーグのグループステージ最終戦を前に大きな痛手を負った。レオンは土曜日、ガラタサライがアメドスポルに4-3で劇的な勝利を収めた試合で途中交代を余儀なくされ、ジョルジェ・ジェズス監督は選手起用に頭を悩ませることになった。

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大量得点の激戦でレオンに悔いの残る一夜

元ACミランのスター、ラファエル・レオンにとって、明暗の分かれる一夜となった。ガラタサライはスュペル・リグ首位の座を維持。レオンは開始わずか7分で先制点を挙げ、ホームチームをリードに導く好スタートを切ったが、ハーフタイム直後に身体の違和感で交代を余儀なくされた。ガラタサライのオカン・ブルク監督は50分にポルトガル代表のレオンを下げ、ポルトから最近加入した若手アタッカー、デニズ・ギュルを投入した。

チームは重要な勝利を収めたものの、中心選手が早々にロッカールームへ向かう姿は、クラブと代表の双方にすぐさま懸念を生んだ。トルコでは、RAMSパークのピッチ状態が接触を伴わない負傷の一因となった可能性が指摘され、サポーターや地元メディアから批判が上がっている。医療スタッフは損傷の正確な程度を判断するため、さらに検査を行う予定だ。代表戦期間が迫っていることもあり、負傷のタイミングは特に悪い。

レオンがコンディションの現状を説明

当初は不安が広がったものの、レオンは試合終了後、メディアに対して前向きな姿勢を見せた。落ち着いた様子で、状態は最初に懸念されたほど深刻ではないかもしれないと示唆した一方、目前に迫る代表戦期間に参加できるかは不透明だと認めた。

ミックスゾーンで取材に応じたレオンは、回復について楽観的な見通しを語った。「深刻なものではない。明日、検査を受ける。こういうこともサッカーの一部だ。落胆したり心配したりする必要はない。ガラタサライには本当に優秀なメディカルチームがあり、仕事もしっかりしている。代表戦期間中に治療を進める。その後は中断したところから再開しなければならない。僕は落ち着いている」と、レオンはクラブ公式サイトで語った。

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トルコ王者での活躍へ準備整う

レオンはまた、注目を集めたイスタンブールへの移籍以降、クラブで自身の存在感が高まっていることにも言及した。チームに迎え入れてもらったことへの感謝を示し、すでに完全に環境に慣れており、リハビリ期間を経て万全の状態に戻れば、トルコ王者にとって決定的な選手になる準備ができていると語った。

「前のコンヤスポル戦でも言ったように、初日からみんなが僕を大いに助けてくれた。チームメイトや周囲の人たちのおかげで、順応しやすかった。その過程はもう終わったと言える。ただ、チームに貢献し始めたばかりだ。ゴールやアシスト、そしてチームに勝利をもたらすことで、これからも貢献していきたい」とレオンは付け加えた。

ポルトガルの行方を決める重要な2試合

大きな期待を集めるポルトガル代表の戦いは、現在の大会日程が重要な最終局面を迎えるなか、手に汗握る展開となりそうだ。代表チームは歴史ある都市ブラガでデンマークとの激戦に臨む準備を進めており、重要な優位を得るため、熱烈なホームの声援を頼りにすることは間違いない。この重要なホームでの一戦を終えると、ポルトガル代表はネーションズリーグのグループステージを締めくくる決定的な試合のため、ウェールズへ遠征する。