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ポルトガル代表のキャプテンでマンチェスター・ユナイテッドの中盤を担うブルーノ・フェルナンデスは、デンマークに1－4で大敗を喫した後も諦めることを拒み、チームの目標は依然としてグループステージを首位で終えることだと強調した。

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そして、ブラガで喫した敗戦はチームの道のりの終わりを意味するものではなく、精彩を欠くパフォーマンスだったとはいえ、次戦のウェールズ戦で首位を確定させる新たなチャンスが残されていると強調した。

フェルナンデスはポルトガルの「11」のインタビューに応じ、この敗戦を、学びと過ちの見直しの機会として受け止めるべき難しい一夜だったと語った。

同代表の主将は、ポルトガルが思うようにプランを遂行できず、いつもの戦い方を押しつけることができなかったと認めたうえで、チームは期待された水準のプレーを見せられず、次戦までに改善すべき点が数多くあると指摘した。

マンチェスター・ユナイテッドの同選手は、ポルトガル代表は中盤の強さに大きく依存しているが、デンマークが中央エリアのスペースを封じることに成功し、選手たちがこの武器を活かすのを阻んだと説明した。

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さらに、相手はポルトガルの戦い方に賢く対応し、それによって突破やチャンスメークが難しくなり、チームは中央でのパスや動きに頼る代わりに、サイドを経由した攻撃の解決策を模索せざるを得なかったと付け加えた。

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フェルナンデスは、サイドに頼る戦い方もポルトガルに期待された効果をもたらさなかったと述べた。デンマーク代表がこうした手法に対応できることを承知していながらも、チームは個人での勝負とクロスの供給に頼ることになったという。

相手はこの面で強さを見せ、さらにゴール前でも大きな効果を発揮し、与えられたチャンスを活かして得点を重ね、それが点差の拡大とポルトガルの試合への復帰を難しくする一因となったと語った。

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同代表の主将は、このつまずきの大きさを小さく見せようとはせず、チームが明らかな過ちを犯し、試合でのパフォーマンスも完全に前向きなものではなかったと認めた。

しかし同時に、この試合が活かせる点を欠いたものだとみなすことは拒み、コーチングスタッフと選手たちは起きたことを分析し、正しく機能しなかった部分を特定すると同時に、重い結果にもかかわらず見られた前向きな要素を維持することが求められていると強調した。

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フェルナンデスは、ポルトガル代表が欧州ネーションズリーグで最初の4試合すべてに勝利してスタートを切ったことを振り返り、これらの結果はチームがグループを首位で終える現実的なチャンスを握っていることを裏づけるものだと捉えた。

そして、デンマークに敗れたからといって目標を変えたり、野心を捨てたりする必要はないとし、計算は変わっておらず、首位の確定は依然として最終戦でチームが見せるパフォーマンス次第だと説明した。

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ポルトガルの主将は最後に、次戦には前向きさと情熱をもって臨み、デンマーク戦で得られなかった勝ち点3を取ることに集中する必要があると強調して、発言を締めくくった。

ポルトガルはウェールズ戦でわずか勝ち点1を得るだけでグループ首位を確保でき、これは選手たちに敗戦の影響を乗り越え、立て直しを図る機会を与えるものとなる。

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フェルナンデスは、目標は変わっておらず、つまずきへの返答は次戦でのパフォーマンスと結果を通じてなされるべきだと強調した。