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チャンピオンズリーグのリーグフェーズで水曜日に行われた、スポルティングとそのホームに乗り込んだマンチェスター・ユナイテッドの一戦で、大きな物議を醸す出来事が起きた。

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40分、1点ビハインドを背負っていたマンチェスター・ユナイテッドは、アマド・ディアロが同点ゴールを決めた。

しかし、主審がユナイテッドの歓喜に水を差した。ティーレマンスがディアロへボールをつなぐ際、スポルティングのDFイナシオと接触したとしてファウルを取ったのだ。

マンチェスター・ユナイテッドの選手たちはこの判定に猛抗議したが、主審は判定を覆さず、ゴール取り消しに異議を唱えたティーレマンスにイエローカードを提示した。

この一件はマンチェスター・ユナイテッドのサポーターの間で大きな怒りを呼び、その怒りはイングランドのメディアにも広がった。英紙『ザ・サン』は「マンチェスター・ユナイテッドはポルトガルで完全に強奪された」と報じた。

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同紙はさらに「ティーレマンスが足を伸ばしてボールを奪い、アマドへパスを送ると、ストライカーの最初のシュートはGKに阻まれ、クロスバーへと弾かれた。アマドはこぼれ球をヘディングでゴールに押し込んだが、主審の笛が鳴り、スポルティングにフリーキックが与えられた」と続けた。

また、「これはティーレマンスのチャレンジによるものだったが、リプレーを見る限り、マンチェスター・ユナイテッドの選手のファウルではなかった。ユナイテッド側が不当な扱いを受けたと感じているのは間違いない」と記した。

同紙は「さらに悪いことに、このMFは判定への抗議でイエローカードを受けた」と締めくくった。