クリスティアーノ・ロナウドが、11月のポルトガル代表復帰に一歩近づいた。代表のテクニカルスタッフは、UEFAネーションズリーグの今後の2試合に向けた予備メンバーに主将を選出。ロナウドは9月に衝動的に代表合宿を離れていたが、再びメンバーに名を連ねた。

ポルトガルサッカー連盟の広報担当者は、ロナウドが予備メンバーに入ったことを AFP 通信に認めた。これにより、ジョルジェ・ジェズス代表監督との対立を経た復帰に道が開かれた。最終メンバーは11月6日に発表される見込みだ。

ポルトガルは11月14日にブラガでデンマークと対戦し、その3日後にはUEFAネーションズリーグのグループ最終戦に向けてウェールズへ遠征する。

ポルトガルサッカー連盟は先週、ロナウドが9月30日に代表合宿を離れたことを理由に、30日間の出場停止処分を科した。この処分は問題が起きた日から遡って適用されたため、ロナウドは次の代表活動期間に再び出場できる。

41歳のロナウドは10月7日に長文の声明を発表し、自身の行動についてポルトガルのファンとチームメイトに謝罪した。また、ジョルジェ・ジェズス代表監督との協力関係が終了したことも明らかにした。

対立の発端は、ポルトガルが2-1で勝利したノルウェー戦でのロナウドの役割をめぐる意見の相違だった。ロナウドは、自分をベンチに置くという約束を監督が守らなかったと非難。さらに、ポルトガルが4-2で勝利したデンマーク戦を前にした記者会見で、対立をどう扱うかについての取り決めも監督が守らなかったと主張した。

その記者会見後、ロナウドはコペンハーゲンでの代表合宿を離れた。この離脱により、代表選手としての今後をめぐって大きな騒動が起きた。

ただ、ロナウドの不在は結果にほとんど影響しなかった。ポルトガルはUEFAネーションズリーグの最初の4試合に勝利し、そのうち直近の3試合は主将を欠いていた。これにより、2027年3月に予定される準々決勝への進出を決めた。

ロナウドは2月に42歳を迎える。代表監督が最終メンバーに選べば、その次の段階でもプレーできる可能性がある。本人は、今季がサッカー選手としてのキャリアで最後のシーズンになるかもしれないと、すでにほのめかしている。