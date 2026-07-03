ポルトガルがクロアチアをロスタイムに破り、クリスティアーノ・ロナウドが歴史的ゴール。

ポルトガルは劇的な展開の末、ワールドカップのベスト16進出を決めた。PSVのペリシッチが後半にクロアチアを先制したが、ロナウドがPKで同点とし、大会の歴史に名を刻んだ。ロスタイムには途中出場のラモスが決勝弾をマークし、2－1で辛勝した。

この日7月3日は、リヴァプールのディオゴ・ジョタが兄アンドレ・シルバとともに交通事故で亡くなって1年となる日でもあった。

前半はポルトガルが攻勢を強めた。ブルーノ・フェルナンデスが早々に先制機を創出。ロナウドもペドロ・ネトのクロスを頭で合わせるも枠を外した。レナート・ヴェイガのヘディングもクロスバーを大きく越えた。

クロアチアは後半も勢いよく入り、すぐに先制。ヨシップ・スタニシッチの低いクロスをイヴァン・ペリシッチがディオゴ・コスタの足元を突いて0－1とした。 直後、マタノヴィッチの追加点もオフサイドで取り消された。

ポルトガルはすぐさまラファエル・レオのミドルシュートで同点機を創ったが、クロスバーに阻まれた。ロナウドも鮮やかなトラップからネットを揺らしたが、オフサイドで取り消された。

後半半ば、CKからヴェイガがヴラシッチに倒されPKを獲得。VAR確認の末、エスカス主審が指を差し、ポルトガルは同点のチャンスを得た。

ロナウドは冷静に中央へ蹴り込み、1－1とした。41歳のFWは自身初となるノックアウトステージでの得点で、41歳147日での得点者としても最年長記録を更新した。

終盤も息詰まる展開が続く。コバチッチのスルーパスを受けたスチッチが再びリードをもたらすかと思われたが、またもオフサイドでノーゴール。 直後、マルティネス監督はロナウドに代えてネヴェスを投入。ロナウドは首を振りながら退場した。

延長は避けられないと思われたロスタイム4分、ポルトガルが待望の決勝点。ラファエル・レオの静止状態からのクロスに途中出場のゴンサロ・ラモスが頭で合わせ、2－1とした。

クロアチアは13分、ペリシッチのクロスとパサリッチの折り返しからグヴァルディオルが同点弾を決めたように見えた。 しかしVARがパサリッチのオフサイドを判定し、得点は取り消された。スコアは2－1のまま。ポルトガルは辛勝で次戦スペイン戦へ進んだ。







