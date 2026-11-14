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ポルトガルがクリスティアーノ・ロナウドへの特別な敬意の表し方を発表した。ポルトガルサッカー連盟は、41歳のFWをたたえ、象徴的な背番号7のデザインを今後変更することを決定。デンマークとのネーションズリーグの試合では、カルロス・フォルブスが新しいデザインの背番号を初めて着用する。

ロナウドは先週、23年間にわたってプレーしたポルトガル代表に別れを告げた。代表チームの顔となったFWの退団で、一つの時代が幕を閉じた。その間、背番号7には特別な意味が宿っていた。

ポルトガルサッカー連盟は、ロナウドの退団後もその意味を残したいと考えている。そこで、代表ユニフォームの背番号7の見た目を変更することを決めた。従来のデザインは、ロナウドがポルトガル代表で築いた歴史と結びついたまま残される。

ポルトガルサッカー連盟は「これは、このような特別な番号の意味を永遠に残し、私たちにとってのそのレガシーに敬意を表す、もう一つの方法です」と説明。今回の決定が単なるユニフォームの変更にとどまらないことを明らかにした。

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同連盟によれば、長年を経て背番号とロナウドは切り離せないものになった。声明では「クリスティアーノ・ロナウドと永遠に結びつく物語、記憶、功績、そして感情があります」と述べている。ポルトガルサッカー連盟は、この特別な歴史が失われないようにしたい考えだ。

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「今日からユニフォームには異なるデザインの背番号7が入りますが、その本質と誇りは変わりません。以前のデザインは、決して忘れられることのない物語を永遠に残すために保管します。ありがとう、クリスティアーノ！」と同連盟は締めくくった。ロナウドが長年着用した背番号には、これからも象徴的な意味が残り続ける。

新しいデザインの背番号7を着用する栄誉は、カルロス・フォルブスに与えられた。元アヤックスのFWは土曜夜のデンマーク戦で、ポルトガル代表選手の中で唯一、この番号を背負ってピッチに立つ。代表戦で変更後のデザインを着用する最初の選手となる。

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土曜夜にはスタンドでも、ロナウドとの別れを盛大にたたえる。『デ・テレグラーフ』によると、UEFAは試合の7分にスタンディングオベーションを行うことを許可した。これにより、ブラガのエスタディオ・ムニシパルに集まるサポーターは、かつての主将に感謝を伝える機会を得る。

ロナウドは印象的な数字を残して代表でのキャリアを終えた。元アヤックスのFWは23年間でポルトガル代表として234試合に出場し、146ゴールを挙げた。さらに、2016年には代表チームで欧州選手権を制し、2019年と2025年にはネーションズリーグで優勝した。

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ロナウドの退団により、ポルトガル代表は新たな章に入る。ジョルジェ・ジェズス監督は長年の主将抜きでチームを率いることになり、象徴的な背番号7はフォルブスが引き継ぐ。一方、サッカー連盟の特別な決定によって、従来のデザインはロナウドの歴史と永遠に結びついたままとなる。