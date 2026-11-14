ポルトガルがクリスティアーノ・ロナウドに特別な形で敬意、カルロス・フォルブスが重要な役割

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ポルトガルサッカー連盟が、クリスティアーノ・ロナウドへの特別な敬意を表す取り組みを発表した。41歳のFWに敬意を表し、象徴的な背番号7のデザインを今後変更することを決定。ネーションズリーグのデンマーク戦では、カルロス・フォルブスが新たなデザインの背番号7を初めて着用する。

ロナウドは先週、23年間にわたりプレーしたポルトガル代表から退いた。これにより、同選手が代表の顔となった時代が幕を閉じた。その間、ロナウドの背番号7は特別な意味を持つようになった。

ポルトガルサッカー連盟は、ロナウドの代表引退後もその意味を残したいと考えている。そこで、代表ユニフォームの背番号7のデザインを変更することを決めた。これまでのデザインは、ロナウドがポルトガル代表とともに刻んだ歴史と結びついたものとして残される。

ポルトガルサッカー連盟は「これは、これほど特別な番号の意味を永遠に残し、その番号が私たちにとって象徴するレガシーに敬意を表す、もう一つの方法です」と説明。今回の決定が、単なるユニフォームの変更にとどまらないことを明らかにした。

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同連盟によれば、長い年月を経て、背番号7とロナウドは切り離せない存在になった。声明では「クリスティアーノ・ロナウドと永遠に結びつく物語、思い出、功績、感情があります」と述べ、特別な歴史が失われるのを防ぎたいという考えを示した。

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「今日からユニフォームの背番号7は新しいデザインになりますが、その本質と誇りは変わりません。以前のデザインは、決して忘れられない物語を永遠に残すために保管します。ありがとう、クリスティアーノ！」と同連盟は締めくくった。ロナウドが長年着用した背番号には、これからも象徴的な意味が残る。

新たなデザインの背番号7を着用する栄誉にあずかるのは、カルロス・フォルブスだ。元アヤックスのFWは土曜夜のデンマーク戦で、ポルトガル代表選手の中で唯一、背番号7を背負って出場する。代表戦で新たなデザインを着用する最初の選手となる。

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土曜夜はスタンドでも、ロナウドの代表引退を大きく取り上げる。『デ・テレグラーフ』によると、UEFAは試合開始から7分目にスタンディングオベーションを行うことを許可した。ブラガのエスタディオ・ムニシパルに集まるサポーターには、かつての主将に感謝を伝える機会が与えられる。

ロナウドは印象的な記録を残して代表でのキャリアを終えた。元アヤックスのFWは23年間でポルトガル代表として234試合に出場し、146ゴールを挙げた。さらに、代表では2016年に欧州選手権を制し、2019年と2025年にはネーションズリーグでも優勝した。

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ロナウドの引退により、ポルトガル代表は新たな章を迎える。ジョルジェ・ジェズス監督は長年主将を務めた選手を欠いて戦うことになり、フォルブスが象徴的な背番号7を引き継ぐ。一方、サッカー連盟の特別な決定によって、以前のデザインはロナウドの歴史と永遠に結びついたものとして残る。