ポルトで圧巻のゴール集。ポルトガルがノルウェー相手に粘り強さを示す

ポルトガルは日曜日、ノルウェー相手に粘り強さを見せた。スカンジナビア勢はセンターバックのクリストフェル・アイェルによる圧巻のミドルシュートで先制したが、ジョアン・カンセロの同じく見事な同点弾とゴンサロ・ラモスのゴールにより、ポルトで最終的に2-1と逆転した。

ポルトガルではホルヘ・ジェズス監督が、ブルーノ・フェルナンデスを左のシャドー気味に置く攻撃的な4-1-3-2の布陣を採用した。これにより、クリスティアーノ・ロナウドの一時的かどうかは定かでない離脱を受けて新たに背番号7を引き継いだラファエル・レオンは、ベンチスタートとなった。

ノルウェーは主力のマルティン・ウーデゴールとアーリング・ブラウト・ハーランドが先発し、前半終了10分前には見事な先制点を目にすることになった。ブレントフォード所属のDFアイェルがペナルティーエリア手前で胸トラップすると、ワンバウンドさせてから右足を振り抜き、強烈なシュートをファーサイドへ突き刺した。0-1となった。

しかしノルウェーにとって不運だったのは、その2分もたたないうちに同点に追いつかれたことだ。そしてこのゴールもまた、非常に美しかった。ヌーノ・メンデスのロングスローがペナルティーエリアのすぐ外でカンセロの足元に入り、カンセロは右足で強烈に蹴り込み、なすすべのないエギル・セルビクの背後へ決めた。1-1となった。

ポルトガルは後半もその勢いを維持しようとしたが、常にスムーズだったわけではなく、ノルウェーもハーランドを通じて絶好機を逃した。また、ルーベン・ネヴェスとジオゴ・ダロトの投入も、2016年欧州王者にとって大きな効果はもたらさなかった。

それでも終了10分前、ついにゴールが生まれた。ジョアン・フェリックスが背後へ抜け出して横へ送り、ラモスがボールを完全にはミートできなかったものの、至近距離から押し込んだ。2-1となった。

ポルトガルは最終的に10人で試合を終えた。元アヤックスのフランシスコ・コンセイソンが短時間のうちに2度の警告を受けたためだ。この数的不利はポルトガルに影響を及ぼさず、4試合で勝ち点12と、スポーツ面では完璧な代表ウィークを送っている。



