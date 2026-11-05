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マクトミネイ、ドラゴンでの惨敗に不満をあらわに

ナポリはチャンピオンズリーグでポルトに1-4と大敗し、クラブを取り巻く空気は緊迫の度を増している。スコット・マクトミネイのゴールで一時は1-1の同点に追いついたものの、イタリアのチームはエスタディオ・ド・ドラゴンで大きく崩れた。試合終了の笛が鳴った直後、明らかに動揺した様子のマクトミネイは失望を隠そうとしなかった。

元マンチェスター・ユナイテッドのMFは、守備面で繰り返されるチームの問題について率直に語り、3点差という結果は内容を正当に反映しているとの見方を示した。「失点が多すぎる。それに尽きる。今はケガ人も多すぎる。サッカーでは起こることだが、本当に多すぎる。とても怒っている。言葉では説明できない。今できるのは前に進むことだけだ」と、『TUTTOmercatoWEB』が伝えた。

一人ひとりに責任と自省を求める

マクトミネイはさらに、チームとして言い訳を探すのではなく、それぞれが自分自身を見つめ直すようチームメイトに促した。不甲斐ないパフォーマンスを取り繕おうとはせず、他人に責任を押し付けるべきではないと強調。状況を好転させるため、選手全員が自らの課題と向き合い、すぐに各自の責任を果たす必要があると訴えた。

「攻守両面でもっと良いプレーをしなければならない。このままではいけない。1-4で負けたのだから、怒っているのは明らかだ。ケガ人は多いが、いつも同じ選手がピッチに立っているとしても、それを言い訳にはできない。全員が家に帰って、明日もっと良くなるために何ができるか考える必要がある」と語った。

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アッレグリ監督、選手層の薄さを指摘

マッシミリアーノ・アッレグリ監督もマクトミネイと同様の懸念を示し、とりわけ起用できる交代要員が不足していたことで、終盤にポルトの運動量に対抗できなかったと指摘した。イタリア人指揮官によれば、ホームチームが新たな選手を投入できた一方、自身のベンチには主に若手有望株とFWしかおらず、中盤と守備陣が疲労の影響を受けたという。

「あの場面で相手は5人を交代させ、フレッシュでフィジカルの強い選手を投入した」とナポリの指揮官は説明した。「我々も同じことをしたかったが、ベンチにはFWしかいなかった。これほどエネルギーを消耗する試合を戦うには交代が必要だ。そうでなければ無理だ。単純なことだ。あのようなペースに対応できるのは、8人か9人の交代要員がいる場合だけだ」

国内で重要な一戦が待ち受ける

ナポリのコーチングスタッフには、ラツィオとの重要なセリエAの一戦を前に、ますます重圧がかかっている。アッレグリ監督は次の試合を「決勝戦」と表現。代表ウィーク前に立て直せるかどうかが、クラブの今季を左右する可能性を示唆した。選手層が限界まで手薄になっているなか、休養期間を経て主力選手がようやく万全の状態に戻ることが期待される。マクトミネイが公に不満を爆発させたことは、選手たちがもはや平凡な結果を受け入れるつもりはないという警告でもある。