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フランス警察は、先月の男子バロンドールで上位5人の順位を正確に的中させた一連の賭けを受け、インサイダー取引の疑いを捜査している。ハリー・ケイン、キリアン・エンバペ、ラミン・ヤマル、ロドリ、リオネル・メッシは、予測市場の12アカウントが賭けた通りの順番で並んだ。一方、主催者の『フランス・フットボール』は、受賞者は独立した投票によって選ばれると強調している。

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仏警察、バロンドールを巡るポリマーケットでの賭けを調査

フランス警察は、インサイダー取引の疑いについて調査を進めている。予測市場ポリマーケットの12のアカウントが、先月のバロンドールで男子上位5人の正確な順位を予想し、的中させたことを受けたものだ。ケインがエムバペ、ヤマル、ロドリ、メッシを抑えて受賞し、女子賞はアレクシア・プテジャスが獲得した。

フランスのメディア『Upside』が最初に報じ、その後『The Athletic』が確認したところによると、これらのアカウントでは計25万ユーロが賭けられ、利益は約20万ユーロに上った。フランスの法執行機関の関係者は、賭けを行った人々による市場内でのポジションの管理方法も、インサイダー取引の可能性を示唆していると付け加えた。

結果確定前にバロンドール主催者へ警告

バロンドールを主催する『フランス・フットボール』は、結果が確定する前に賭けの不審な動きについて警告を受けていた。発表後、同誌は独自の調査を開始し、賭博を担当するフランス警察の部門、SCCJ（中央競馬・賭博サービス）に連絡した。

『Upside』によると、アカウントは10月1日から20日までの間に作成された。うち7つは他の市場では賭けを行っておらず、6つは作成から15分以内に賭け金を投じていた。「kraben006」というアカウントは、ケインの優勝に賭けるポジションを37セントで購入し、67セントで売却。その資金を、ヤマルの3位を含む正確な順位を当てる市場に再投資していた。

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『フランス・フットボール』、バロンドールの公正性は「最優先事項」と強調

『フランス・フットボール』は、受賞者は独立した形で決まると強調した。バロンドールの広報担当者は『The Athletic』に「バロンドールの公正性は『フランス・フットボール』にとって最優先事項です。受賞者は独立した投票によって選ばれるということを、改めてお伝えしたいと思います」と語った。

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「結果の漏洩や不正の可能性がある賭けについての疑惑を、私たちは非常に深刻に受け止めています。事実関係を明らかにし、責任の所在を特定するための調査が進められています。現在、所管の警察当局への告訴手続きを進めています。調査が続いているため、現段階でこれ以上の詳細はお伝えできません」

バロンドールを巡る賭けの調査は今後どうなる？

『フランス・フットボール』は今後、警察に告訴する。一方、SCCJとポリマーケットにはコメントを求める連絡が取られている。

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今回の件により、ポリマーケットやカルシのような予測市場への監視は一段と強まっている。こうした市場では規制当局による監督が欠けているため、インサイダー取引のリスクが高い。米国の複数の州がこれらの市場に対して法的措置を取っており、訴訟は最高裁判所に持ち込まれる可能性が高い。