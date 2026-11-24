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リヴァプール戦で大敗し、欧州5大リーグで最多失点のマンチェスター・ユナイテッド。それでもマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、1月にストライカーの獲得を優先する。夏に攻撃陣の補強を見送った判断は負傷によって裏目に出ており、クラブは冬の移籍市場を前に信頼できる代役を探している。

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ポチェッティーノ、守備よりも1月のストライカー補強を優先

ポチェッティーノ監督は1月の移籍市場で、失点が続くマンチェスター・ユナイテッドの守備陣の強化よりも、新たなFWの獲得に注力する。日曜日の リヴァプール戦での0-4の敗北 により、ユナイテッドは欧州5大リーグで最多失点のチームとなった。 マイケル・キャリックの後任 はアンフィールドで厳しい現実を突きつけられ、ユナイテッドは11試合を終えて降格圏に沈んでいる。

明白な守備の問題を抱える一方、ポチェッティーノ監督は攻撃面も同じくらい懸念している。マンチェスター・ユナイテッドは夏の移籍市場でFWの獲得を見送ったが、その判断は大きく裏目に出た。クラブ首脳陣には、移籍市場が再開するまでの1カ月余りで攻撃陣の補強候補を見極める必要がある。

負傷者問題で信頼できるFW探しが急務に

ユナイテッドの攻撃面の苦境は、 ベンヤミン・シェシュコが負った、長引くすねの負傷 に起因する。23歳のスロベニア代表FWは昨季、RBライプツィヒからの7400万ポンドでの移籍後に苦しいスタートを切ったものの、その後は可能性を示していた。しかし今季の出場はわずか6試合だ。シェシュコの復帰は早くても年明けになる見込みで、ポチェッティーノ監督はブライアン・ムブエモとマテウス・クーニャをセンターフォワードとして交互に起用している。ジョシュア・ザークツィーは、前線の中心を任せる選手として依然として十分な信頼を得ていない。

『タイムズ』によると、ポチェッティーノ監督は1月の移籍市場が開き次第、ザークツィーを補う「より信頼できる選択肢」を探すという。ユナイテッドを危機から脱出させるため、頼れる前線の軸を確保することが最重要課題となっている。

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アンフィールドでの大敗が露呈した深刻な守備の脆さ

ポチェッティーノ監督がストライカーを優先するのは、アンドニ・イラオラ監督率いるリヴァプールを相手に守備陣が厳しい内容を見せたにもかかわらず、ということになる。アルゼンチン人指揮官はマタイス・デ・リフトを予想外にも先発起用したが、長期離脱からの復帰途上にあるオランダ代表DFは、活発な攻撃を前に苦戦した。

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さらにアンフィールドでは、開始わずか8分で レニー・ヨロが退場 となり、事態は悪化した。経験豊富なDFのリサンドロ・マルティネス、ハリー・マグワイア、ディオゴ・ダロトも、絶え間ないプレッシャーの中で好印象を残せなかった。守備陣が憂慮すべきペースで失点を重ねていても、ポチェッティーノ監督は苦境にあるチームにとって攻撃力の強化が最も差し迫った課題だと考えている。

バログン、元アメリカ代表監督との再会を希望

ユナイテッドが冬の補強候補を検討する中、モナコのストライカー、フォラリン・バログンが候補に浮上している。元アーセナルのFWは、ポチェッティーノ監督がアメリカ代表を率いていた際に指導を受けており、再会を望んでいる。ユナイテッドの補強担当チームは今後1カ月をかけ、バログンとほかの候補のうち、誰がポチェッティーノ監督の差し迫ったニーズに最も合うかを見極める。