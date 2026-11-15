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マウリシオ・ポチェッティーノは、新たな陣容のマンチェスター・ユナイテッドを強化するため、ユヴェントスのウェストン・マッケニーを主要な補強ターゲットに定めたと報じられている。トッテナムの元指揮官は、代表の舞台でともに過ごす中で強い絆を築いたアメリカ人MFとの再会を望んでいる。

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代表での任務からプレミアリーグでの再会へ

ポチェッティーノがマンチェスター・ユナイテッドの監督に正式就任した。指揮したプレミアリーグ直近8試合で一度も勝てなかった元MF、マイケル・キャリックの後任となる。ただし、アルゼンチン人指揮官が当面集中するのは、アメリカ代表での任務を終えることだ。ハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝、ホーム＆アウェーの2試合まで指揮を執ることになっている。

ポチェッティーノの指導下で際立った活躍を見せている選手の一人がマッケニーだ。最近ではハイチに6-0で大勝した試合でゴールを挙げた。中盤での運動量と戦術的な柔軟性はユナイテッドの新指揮官に好印象を与えており、プレミアリーグ移籍の可能性が取り沙汰されている。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によると、ポチェッティーノはユヴェントスの主力であるマッケニーをオールド・トラッフォードに呼び寄せ、中盤再建の柱に据えることを真剣に検討している。

トリノを去るために必要な額

ユヴェントスは最近、28歳のマッケニーと2030年6月までの新契約を結び、同選手への信頼を示した。それでも、イタリアの名門は売却に応じる可能性がある。CEOのジョヴァンニ・カルネヴァーリは、適切な評価額が提示されれば、チームに真に「売却不可能」な選手はいないと繰り返し述べてきた。この姿勢はマンチェスター・ユナイテッドにわずかな望みを与えるものだが、同イタリア紙は、売却を実現させるには「途方もない」オファーが必要だと指摘する。特にシーズン途中の1月の移籍期間は、代役を見つけるのが難しい。

ユヴェントスの現監督ルチアーノ・スパレッティは、マッケニーの運動量と汎用性を高く評価している。マッケニーは現チームのどの選手よりも多い241試合にユヴェントスで出場している。指揮官としては、マヌエル・ロカテッリやケフラン・テュラムといった他のMFの負傷が懸念されていることもあり、できればマッケニーをトリノにとどめたい考えだ。

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戦術との適合性と選手層

スパレッティは今季、マッケニーを中盤のより前方の位置で起用することが多い。遅れてペナルティーエリア内に飛び込み、得点に絡む能力を生かすためだ。一方でユヴェントスの指揮官には、そのエリアで起用できる攻撃的な選手もそろっている。コンディションが整っていればケナン・ユルディズが使えるほか、ケリム・アライベゴヴィッチ、ニコ・ゴンサレス、フランシスコ・コンセイソン、エドン・ジェグロヴァらがいる。

マッケニーは2020年にシャルケからユヴェントスに加入し、同クラブでプレーした初のアメリカ人選手となった。セリエA全体では5人目だった。2023年1月からのリーズ・ユナイテッドへの6カ月間の期限付き移籍も挟みながら、ユヴェントスではコッパ・イタリアで2度、スーペルコッパ・イタリアーナで1度の優勝に貢献している。

ヴェネツィア戦を控えるマッケニーの今季成績

マッケニーは今季ここまで、ユヴェントスで公式戦11試合に出場し、1ゴール1アシストを記録している。ユヴェントスは現在、勝ち点18でセリエAの7位。首位ラツィオとは勝ち点11差だ。現在の代表戦期間が明けた後、11月22日にヴェネツィアをホームに迎え、国内での戦いを再開する。