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マウリシオ・ポチェッティーノ監督が、マンチェスター・ユナイテッドのリヴァプール戦での大敗中にブルーノ・フェルナンデスが抱いた不満を明かした。物議を醸す先制点をめぐる主将の状況把握にも言及。相次ぐ判定を受け、マンチェスター・Uは審判団の責任者と対立しており、クラブ首脳陣は早急な説明を求めている。

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アンフィールドでの退場劇と見逃された壁への反則

マンチェスター・ユナイテッドのアンフィールド遠征は、開始8分以内に暗転した。 サム・バロット主審が、ゴールに迫るアレクサンダー・イサクを倒したレニー・ヨロにレッドカードを提示した のだ。ユナイテッドは、VAR担当のジョン・ブルックスがこの判定に「実質的な異議を唱えなかった」と主張している。その後、 イングランドサッカー協会の規律委員会はヨロのレッドカードと出場停止処分を取り消した 。

続くフリーキックからドミニク・ソボスライが決め、リヴァプールが先制すると、事態はさらに悪化した。主将ブルーノ・フェルナンデスはその場で、シュートの前にブラッドリー・バルコラがユナイテッドの壁に触れていたとバロット主審に訴えたが、VARは介入しなかった。

ポチェッティーノ、リヴァプールの「認められるべきではない」先制点をめぐりVARに疑問

2日後に取材に応じたポチェッティーノ監督は、反則に気づいたフェルナンデスを称賛し、先制点が認められた理由に疑問を呈した。「我々は注意を払っていなかったと思うが、ブルーノは気づいていた。だからこそ彼は主将なのだ。賢く、ピッチ上で何が起きているかを察知し、感じ取れるからだ」とポチェッティーノ監督は語った。

さらに、過去のトップリーグでの判定を引き合いに出し、この得点は無効だと主張した。「あのゴールが認められるべきではなかったことを誰も話していない。バルコラが我々の壁に触れていたのだから、ゴールは取り消されるべきだ。昨季、［クリスタル］パレスで［エベレチ・］エゼが決めた時は［取り消された］。なぜVARで確認し、ゴールをチェックしなかったのか。取り消されなければならない」

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「私は選手たちとクラブを守る必要がある。勝ち点3はどこへ行ったのか。我々はテクノロジーの使い方について、もう少し深く考える必要がある……」

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ヨロの退場処分を擁護したハワード・ウェブに、ユナイテッドが憤り

ピッチ外での緊張は、ProRefのトップ、ハワード・ウェブが『Mic'd Up』に出演して高く評価したことで一気に高まった。ウェブは異議申し立てが認められたにもかかわらず、 ヨロへのレッドカードは「決して間違いではない」と主張し、バロット主審の決断力を称賛した 。オールド・トラッフォードの関係者は、『ザ・ミラー』によると、ProRefの見解は「完全に間違っている」と述べた。ユナイテッドは、イサクが全速力で走ってもGKラメンスより先にボールへ到達できなかったことを証拠が示していると主張している。

ポチェッティーノ監督も、VARが介入しなかったことに対するクラブの怒りに同調した 。元米国代表監督は続けた。「非常に残念だ。こうしたことは決して起きてはならないと思う。私の疑問は常に同じだった。主審は試合の中で感情的になることもあるから、ミスをする可能性は受け入れられる。だが、VARがあるのなら、彼らは何をしていたのか」

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「今から試合をやり直すのか。同じ条件で、11人対11人でプレーする機会を得られるのか。そうではない。問題は、我々があの場にいた時、状況を確認するために時間をかける必要があったと私が思うその瞬間にある」

プレミアリーグへの抗議を予定。スポルティング戦での立て直しへ

『ザ・ミラー』によると、ユナイテッドはアンフィールドでの一連の騒動について説明責任を求め、プレミアリーグとProRefに抗議を申し立てる予定だ。ピッチ上では、ポチェッティーノ監督がポルトガルでの即座の立て直しを望んでいる。スポルティングとのチャンピオンズリーグの一戦は、勝利の勢いを築くための重要な機会となる。

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「今は前に進まなければならない」とポチェッティーノ監督は語った。「選手たちをとても誇りに思う。ピッチ上で起きた不公平な状況の数々に対処してくれた。今の我々は改善し、より良くなり、勝ち始めることに集中している。そして明日、ここで素晴らしい機会がある」