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マンチェスター行きの荷造りもまだ済んでいないマウリシオ・ポチェッティーノだが、マンチェスター・ユナイテッドの新監督は早くも1月の移籍市場に向けた構想を示唆している。米国代表の指揮官からオールド・トラッフォードの監督へと転じるアルゼンチン人指揮官は、プレミアリーグで低迷するチームを立て直すため、現在の代表チームから選手を獲得する可能性を否定しなかった。

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米国代表監督、オールド・トラッフォードでの立て直しへ

先週、マイケル・キャリックの後任に決まった元サウサンプトン、トッテナム、チェルシーの指揮官は、プレミアリーグで10試合を終えて降格圏に低迷するチームを引き継ぐ。ユナイテッドは1月に積極的に動く方針で、ポチェッティーノにはチーム強化のための資金が与えられる。

ポチェッティーノは火曜日のハイチ戦後に米国代表監督を退き、試合終了後まもなくプライベートジェットでマンチェスターに向かう。ストライカーのフォラリン・バログン、 MFウェストン・マッケニー 、左サイドバックのアントニー・ロビンソンも、ポチェッティーノを追ってオールド・トラッフォードに向かう可能性が取り沙汰されている。

ポチェッティーノ、1月の教え子獲得に含み

現在の代表チームから選手を獲得する可能性を問われたポチェッティーノは、今は目の前のことに集中すべきだと促す一方、ユナイテッドの魅力も認めた。

「今はその話をする時ではない」とアルゼンチン人指揮官は語った。「以前、選手たちにも質問していたことは知っている。優れた選手には誰にでも夢がある。最高レベルに到達することだ。ユナイテッドはそのレベルにあるチームの一つだと思う…。多くの選手にとって夢だろう。ただ、今は今日、明日の試合、そして所属クラブでの日々に集中する必要があると思う」

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「私は2年以上にわたって選手一人ひとりをよく知っている。全員に信じられないほどの才能があると思う。もちろん、将来その時が来れば、注目することになる」

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米国代表選手にプレミアリーグ移籍の可能性

複数の米国代表選手に今後1年以内の移籍の可能性があるなか、オールド・トラッフォード行きの話も現実味を帯びている。シンシナティでの記者会見で、 28歳のマッケニーは、チームメートが近くポチェッティーノを追ってイングランドに渡る可能性を認めた 。

「可能性はあると思う。うちのチームには、近いうちに、あるいは今後1年以内に移籍することになりそうな選手が多いからね」とマッケニーは語った。「だから、そういう話が出るのはある意味で避けられないと思う。ただ、結局のところ、監督が何を考え、実際にどんな選手を探しているのかは分からない。ここの選手の何人かについて、マンチェスター・ユナイテッド行きが話題になり、それが実現する可能性はあると思う」

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コーチ陣はすでにアンフィールドでの一戦に向け準備

ポチェッティーノが米国代表での職務を終える一方、 スタッフ3人はすでに代表チームのキャンプを離れ、マンチェスターに向かった 。右腕のヘスス・ペレス、アシスタントコーチのトニ・ヒメネス、フィットネスコーチでポチェッティーノの息子でもあるセバスティアーノは、米国代表がCONCACAFネーションズリーグ準々決勝第1戦でハイチに6-0で大勝した後、別れを告げた。

この先行した動きは、厳しい初戦を前に重要な意味を持つかもしれない。ポチェッティーノがマンチェスターに到着してから、日曜日にアンフィールドで行われる宿敵リヴァプールとの大一番まで、新たなコーチ陣に残された準備時間はわずかだ。