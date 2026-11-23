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マウリシオ・ポチェッティーノは日曜日、アンフィールドでリヴァプールに0-4で大敗したマンチェスター・ユナイテッドでの指揮初戦に、マタイス・デ・リフトをいきなり先発起用した驚きの判断を擁護した。新監督は、約1年ぶりにプレミアリーグで先発出場させた理由を説明している。

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ポチェッティーノ、デ・リフト起用の判断を支持

オランダ代表のデ・リフトは長期にわたる背中の負傷により、リーグ戦には357日間出場していなかった。それでも、 ノースウェスト・ダービーの激戦 にいきなり起用された。ユナイテッドの守備の脆さは、 デ・リフトがロングボールの判断を誤り 、アレクサンデル・イサクにゴールへ向かって抜け出されたことで、開始早々に露呈した。このミスによりレニー・ヨロは必死のタックルを余儀なくされ、退場処分を受けた。その後、ドミニク・ソボスライとフロリアン・ヴィルツが得点し、後半にはリオ・ングモハとビクトル・ムニョスがゴールを決めて大勝を完成させた。

デ・リフトは試合のテンポに苦しみ、動きが鈍く精彩を欠いているように見えた。それでもポチェッティーノは試合後、先発起用を擁護した。「彼はトレーニングをしていたし、代表活動の前にはチャンピオンズリーグでもプレーしていた。我々が来たとき、彼と［リサンドロ・マルティネスとの］組み合わせを見た」とポチェッティーノは『Sky Sports』に語った。

憤る指揮官、判定のダブルスタンダードを批判

試合を左右した判定にポチェッティーノは激怒した。指揮官は、先にジェレミー・ジャケが関与した場面でPKを求めたものの認められなかったことを挙げ、審判の判定に明白なダブルスタンダードがあるとすぐに指摘した。判定の一貫性のなさが試合の様相を完全に変えたと確信するポチェッティーノは、試合後も遠慮なく見解を述べた。

「繰り返すが、ジャケの場面はPKだった。もし審判がPKと判定していれば、その後のあのプレーは間違いなく起きず、我々は別の話をしていたかもしれない」と、いら立ちを見せるポチェッティーノは語った。「一方のセンターバックはミスを犯した。PKだったが罰せられなかった。我々は一つミスを犯して罰せられた。今はすべての状況を受け入れているが、事情は事情だ。その事情をまず考えることが非常に重要だ。常にね」

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新体制に突きつけられた現実

今回の敗戦でユナイテッドはプレミアリーグで9試合未勝利となり、同大会におけるクラブ史上最悪の記録を更新した。試合後、ポチェッティーノは審判団と長く話し込む姿が見られたが、抗議をしても指揮初戦の結果はほとんど変わらないと認めた。試合に影響した外的要因への批判を続ける一方、選手たちが自らのパフォーマンスに責任を持つ必要性も強調した。

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「私はクラブを守らなければならない」とアルゼンチン人指揮官は述べた。「そして、自分が感じたことを伝えなければならない。サッカーをする人なら誰にとっても、あのプレーがレッドカードに値しないことは明らかだった」

チャンピオンズリーグでの巻き返しを模索

デ・リフトにとっては忘れたい午後となった。待望のプレミアリーグ先発復帰は、たちまち悪夢に変わった。この惨憺たる出来を受け、ポチェッティーノはスポルティングCPとの重要なチャンピオンズリーグ敵地戦を前に、厳しくも必要な決断を迫られる。ただ、守備陣の問題は、すでに深まりつつある危機に直面する指揮官が抱える課題の一部にすぎない。

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ユナイテッドはプレミアリーグで最下位とわずか勝ち点1差に低迷しており、ポチェッティーノが直面する立て直しの難しさと規模は、今や誰の目にも明らかだ。チームは早急に立て直さなければならない。ポルトガルでの欧州カップ戦は、もはや単なる次の試合ではない。悪循環に陥るシーズンで、巻き返しのきっかけを必死に探す一戦だ。