共有 GOALをGoogleでフォロー

マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、率いる米国代表がハイチを6-0で圧倒した後、チームは国際舞台で偉業を成し遂げられると太鼓判を押した。アルゼンチン人指揮官はマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任するため退任する見通しだが、最高レベルで戦えるチームを残していくと強調している。

広告

後半の決定力でマイアミでの圧勝を決める

アメリカ代表は10分、オーストン・トラスティがCKから先制点を挙げ、後半にはさらに5得点を奪った。南フロリダでの対戦相手ハイチは形式上のホームチームだったが、国内での暴力行為により自国で試合を開催できなかった。ワールドカップ以来初の代表戦出場となったクリスティアン・プリシッチは、2分間で2得点。代表通算91試合で35得点とし、歴代得点ランキングでエリック・ウィナルダを抜いて4位に浮上した。

ウェストン・マッケニー、途中出場のフォラリン・バログン、そして10代のジュリアン・ホールも得点を挙げ、大勝を締めくくった。ホールは代表5試合で4点目を記録し、ポーランドではなくアメリカ代表でプレーすることが正式に確定した。ハイチ寄りの観客が大半を占めるなか、70分にはジョスエ・カジミールのクロスをレニー・ジョセフが決め、一時は大歓声が上がったものの、オフサイドの判定でゴールは認められなかった。

オールド・トラッフォード行きを前に、ポチェッティーノが選手たちのプロ意識を称賛

新たに4年契約を結んでからわずか3カ月でマンチェスター・ユナイテッドへ移ることを金曜日に発表したポチェッティーノは、自身の2年間の在任期間で最大の勝利を収めた選手たちの集中力を称えた。

ポチェッティーノは記者団に「噂を耳にし始めた初日から、そして数日前に我々が正式に発表してからも、彼らは非常に、非常にプロフェッショナルだった」と語った。「何を誇りに思うかと聞かれれば、選手たちと、彼らがこの状況に成熟した形で対処したことを本当に誇りに思う」

広告 広告

ACミランのアタッカー、プリシッチも、退任する監督のオールド・トラッフォードでの成功を願いつつ、前を向く姿勢を示した。「彼にはそこで大きなチャンスがあると思う。僕たちはこれまでどおり続け、チームとして成長し続けるよう努めるだけだ」とプリシッチは語った。「良い時期もあったし、彼はチームに多くの高揚感をもたらしてくれた。それを残していってくれると思う」

Related Topics

次期アメリカ代表指導陣に引き継がれる強固な土台

土曜日の大勝により、シンシナティで火曜日に行われるネーションズリーグ準々決勝第2戦は、事実上の消化試合となった。ポチェッティーノは、若手と経験豊富な選手の融合が継続的な成長につながると確信している。

「この国の代表チームには素晴らしい、輝かしい未来があると思う」とポチェッティーノは語った。「大きなことを成し遂げたいなら、土台を築いていく必要がある。そのための原則は今ここにあり、あとは続けていくだけだと思う」

広告

「この2年間に若い選手たちが台頭してきた。彼らがとてもリラックスしてプレーしているのが分かる。経験豊富な選手たちが、力を発揮するための土台を与えているからだ」

ポチェッティーノにはリヴァプール戦、アメリカ代表は暫定体制へ

火曜日のハイチとの第2戦を終えた後、ポチェッティーノは11月18日に正式にマンチェスター・ユナイテッドの指揮を執り始める。11月22日にはアンフィールドでのリヴァプールとの厳しい一戦が控える。一方、アメリカ代表の12月のトレーニングキャンプはU-23代表監督のスティーブ・チェルンドロが指揮する。協会幹部は3月のネーションズリーグ準決勝と決勝までに、まだ決まっていない正式な後任監督を選任する。