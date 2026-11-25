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マンチェスター・ユナイテッドのマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、水曜日の試合でマタイス・デ・リフトをベンチに置くことを決めた。低迷するイングランドの名門は、チャンピオンズリーグのリーグフェーズでスポルティング・ポルトガルと敵地で対戦する。

ポチェッティーノ監督はセンターバックにレニー・ヨロとハリー・マグワイアを起用。リサンドロ・マルティネスが左サイドバックに回り、右サイドにはヌサイル・マズラウィが先発する。

デ・リフトは日曜日、宿敵リヴァプールに0-4で敗れた試合で、意外にも先発の座を与えられた。序盤にオランダ人DFはロングボールへの対応を完全に誤り、アレクサンデル・イサクにゴールへ向かって走らせてしまった。ヨロはこのスウェーデン人FWを倒し、一発退場となった。

アンフィールドでの大一番は、その後もデ・リフトの守備に不安が残る内容だった。惨敗後、DFはイングランドのメディアから酷評された。

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「デ・リフトはめちゃくちゃにしている。信じられない様子だったが、彼は以前にもセンターバックでプレーしたことがある。ヨロがそこにいないことを信じられなかったんだ。そこでヨロが接触したが、あれは軽率だった。正直、これ以上悪くなりようがない。4人のDFは自分の役割しか考えていない。彼らは怖がっている」と、ギャリー・ネヴィル氏は『スカイ・スポーツ』で語った。

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オランダでもデ・リフトのプレーは驚きをもって受け止められた。「マタイス・デ・リフトの守備は、サンデーリーグでプレーしているかのようだ」と、『フットボール・インターナショナル』の記者ヨースト・ブラウホフは記した。

一方、スポルティングとのアウェー戦では、ジョシュア・ザークツィーがマンチェスター・ユナイテッドの先発に名を連ねる。オランダ人FWを後方から支えるのは、アマド・ディアロ、ブルーノ・フェルナンデス、ブライアン・エンベウモだ。

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マンチェスター・ユナイテッドはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで19位につける。欧州での最初の4試合で勝ち点6を獲得している。

マンチェスター・ユナイテッドの先発メンバー：ラメンス、マズラウィ、マグワイア、ヨロ、マルティネス、ティーレマンス、メイヌー、ディアロ、フェルナンデス、エンベウモ、ザークツィー。