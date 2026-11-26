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マウリシオ・ポチェッティーノ監督は、スポルティングCPとのチャンピオンズリーグで2-2に終わり、マンチェスター・ユナイテッドでの初勝利を逃した後、審判団に「苦しめられた」と主張。ブルーノ・フェルナンデスの2得点にもかかわらず、物議を醸す判定や終盤のGKのミスに不満を募らせた。

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ポチェッティーノ、スポルティング戦で初勝利を逃す

ポチェッティーノ監督 は、 スポルティングとのチャンピオンズリーグで2-2に終わった試合 で、マンチェスター・ユナイテッドは審判団に「苦しめられた」と語った。この結果、監督就任後の初勝利は持ち越しとなった。主審のシモン・マルチニャクは、アウェーチームに不利な物議を醸す判定を重ね、注目の的となった。

ポーランド人のマルチニャク主審は前半、判定が分かれるPKをスポルティングに与え、終盤にはGKカイキ・ペレイラへのプッシュがあったとして、ユナイテッドの決勝点となり得たゴールを認めなかった。後半には、得点に至るプレーでユーリ・ティーレマンスのファウルを誤って取ったため、アマド・ディアロの得点も認められなかった。アマドがネットを揺らす直前に笛を吹いていたため、VARは介入できなかった。

ユナイテッド新監督、「理解できない」判定を批判

試合後の記者会見で、ポチェッティーノ監督は試合を通じてチームに不利に働いた重要な判定への不満を隠せなかった。

「最初の質問に答えるのは難しい。何が起きたかは誰もが分かっていると思うし、あれは理解できないことだった」とポチェッティーノ監督は語った。ESPNが伝えている。「なぜピッチであのようなことが起きたのか、理解するのは難しい。1試合でこれほど不利な判定を受ける試合はなかなかない。重要な場面で何度も苦しめられた」

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ポチェッティーノ、終盤の同点弾につながるミスをしたラメンスを擁護

判定に苦しめられながらも、ブルーノ・フェルナンデスが後半に2得点を挙げ、マンチェスター・ユナイテッドは2021年以来となるチャンピオンズリーグでのアウェー勝利に向かっているかに見えた。

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しかし80分、GKセンネ・ラメンスがクロスを落とし、ルイス・スアレスの足元にボールが渡ると、スポルティングが同点に追いついた。ポチェッティーノ監督はGKだけを責めるのではなく、すぐにチーム全体の責任を認めた。

「責められるべきは我々だ。この種の状況には、もっと適切に対処しなければならない。GKにとってあのボールへの対応は簡単ではないし、常にチームメイトの助けが必要だ」

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「もちろん、受け入れなければならない。我々はこの挑戦を受け入れ、細かな部分を改善するためにここにいる。必ず改善できる」

初勝利を目指すポチェッティーノ、次戦はブレントフォード戦

この引き分けにより、ユナイテッドはチャンピオンズリーグのリーグフェーズで5試合を終え、プレーオフ圏内ぎりぎりの19位に低迷している。先週就任したばかりのポチェッティーノ監督に、初勝利を狙う次の機会はすぐに訪れる。ユナイテッドは土曜日、プレミアリーグでブレントフォードをホームに迎える。