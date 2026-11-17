9月の会話がポチェッティーノのオールド・トラッフォード復帰につながるまで
マンチェスター・ユナイテッドは先週、54歳のポチェッティーノの就任を発表した。サウサンプトン、トッテナム、チェルシーに続き、プレミアリーグで4つ目の監督職となる。2023-24シーズン終了後にスタンフォード・ブリッジを去って以来、初めてのクラブでの仕事だ。
米国代表との契約をわずか1カ月前に延長していたアルゼンチン人指揮官にとって、この移籍は急な方針転換となる。9月の試合でグアルディオラと話したことが、代表チームでの仕事を続けるという決意を考え直すきっかけになった。この告白を米国のサポーターが快く受け止めるとは考えにくい。
クラブでの日々の仕事が恋しかったと認めるポチェッティーノ
離任に先立ち、ポチェッティーノは『テレグラフ』に対し、代表活動の間隔が長く空くことで、日々のトレーニングやメディア対応が恋しくなっていたと語った。
「私は（復帰する）準備ができている」と話し、こう続けた。「それが少し恋しかった。毎日、ここで何かに取り組むことが恋しいんだ。試合にいたとき、グアルディオラに『あれ、プレミアリーグに戻りたくないのか？』と聞かれた。私は『いや、ここで満足しているよ』と答えた」
「すると彼は『そうか。でも、毎日……するのが恋しくないのか？』と言った。私は『少しはね。今、今日のことを考えて、その後は12月にジャマイカとの代表合宿がある。MLSの（代表候補の）選手たちのための合宿だ。でも、その後は3月まで待たなければならない。その間、何をする？ 試合を見て、移動して、事務的なことをする。それもいいことだ』と答えた」
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「でも、毎日関わること。記者会見、トレーニング、すべてにだ。ユナイテッドでの仕事のような機会があれば、イエスと言う。私はそれを望んでいる。もう一度、自分の力を証明したい」
ポチェッティーノ、米国代表監督の後任にグアルディオラを推す
皮肉にも、グアルディオラは現在、米国代表でポチェッティーノの後任に就く可能性が盛んに取り沙汰されている。ポチェッティーノの2年間の在任によって、この職の評価は高まった。スペイン人指揮官は昨シーズン終了後にマンチェスター・シティを離れ、現在は1年間の休暇を取っている。
ポチェッティーノは、かつてのライバルを後任に推し、選手層の質と新しいトレーニング施設を挙げた。「連盟に来るには絶好のタイミングだ」とポチェッティーノは述べた。「引き受けるべきだ。本当に素晴らしい人々、良い選手たちに出会えるからね。選手たちは彼のスタイルに合うはずだ」
キャリントン入り前に米国代表で最後の一戦
水曜日にユナイテッドでの仕事を始める前に、ポチェッティーノは英国時間の水曜日未明、最後にもう一度米国代表を指揮する。ハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝は第1戦を6-0で終えており、第2戦は順当な別れの一戦となりそうだ。
しかし、キャリントンに入れば本当の重圧が始まる。プレミアリーグの降格圏からの脱出を目指すチームを引き継ぐポチェッティーノは、ユナイテッドのシーズンを立て直し、イングランドのトップリーグで再び自身の力を証明するため、直ちに戦いに臨むことになる。