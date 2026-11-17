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マウリシオ・ポチェッティーノは、ペップ・グアルディオラとの非公開の会話が、米国代表を離れてマンチェスター・ユナイテッドの監督に就任する決断を下す上で重要な役割を果たしたと明かした。アルゼンチン人指揮官は、プレミアリーグの降格圏に低迷するクラブを去ったマイケル・キャリックの解任を受け、オールド・トラッフォードで指揮を執ることになる。

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9月の会話がポチェッティーノのオールド・トラッフォード復帰につながるまで

マンチェスター・ユナイテッドは先週、54歳のポチェッティーノの就任を発表した 。サウサンプトン、トッテナム、チェルシーに続き、プレミアリーグで4つ目の監督職となる。2023-24シーズン終了後にスタンフォード・ブリッジを去って以来、初めてのクラブでの仕事だ。

米国代表との契約をわずか1カ月前に延長していたアルゼンチン人指揮官にとって、この移籍は急な方針転換となる。9月の試合でグアルディオラと話したことが、代表チームでの仕事を続けるという決意を考え直すきっかけになった。この告白を米国のサポーターが快く受け止めるとは考えにくい。

クラブでの日々の仕事が恋しかったと認めるポチェッティーノ

離任に先立ち、ポチェッティーノは『テレグラフ』に対し、代表活動の間隔が長く空くことで、日々のトレーニングやメディア対応が恋しくなっていたと語った。

「私は（復帰する）準備ができている」と話し、こう続けた。「それが少し恋しかった。毎日、ここで何かに取り組むことが恋しいんだ。試合にいたとき、グアルディオラに『あれ、プレミアリーグに戻りたくないのか？』と聞かれた。私は『いや、ここで満足しているよ』と答えた」

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「すると彼は『そうか。でも、毎日……するのが恋しくないのか？』と言った。私は『少しはね。今、今日のことを考えて、その後は12月にジャマイカとの代表合宿がある。MLSの（代表候補の）選手たちのための合宿だ。でも、その後は3月まで待たなければならない。その間、何をする？ 試合を見て、移動して、事務的なことをする。それもいいことだ』と答えた」

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「でも、毎日関わること。記者会見、トレーニング、すべてにだ。ユナイテッドでの仕事のような機会があれば、イエスと言う。私はそれを望んでいる。もう一度、自分の力を証明したい」

ポチェッティーノ、米国代表監督の後任にグアルディオラを推す

皮肉にも、 グアルディオラは現在、米国代表でポチェッティーノの後任に就く可能性が盛んに取り沙汰されている 。ポチェッティーノの2年間の在任によって、この職の評価は高まった。スペイン人指揮官は昨シーズン終了後にマンチェスター・シティを離れ、現在は1年間の休暇を取っている。

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ポチェッティーノは、かつてのライバルを後任に推し 、選手層の質と新しいトレーニング施設を挙げた。「連盟に来るには絶好のタイミングだ」とポチェッティーノは述べた。「引き受けるべきだ。本当に素晴らしい人々、良い選手たちに出会えるからね。選手たちは彼のスタイルに合うはずだ」

キャリントン入り前に米国代表で最後の一戦

水曜日にユナイテッドでの仕事を始める前に、ポチェッティーノは英国時間の水曜日未明、最後にもう一度米国代表を指揮する。ハイチとのCONCACAFネーションズリーグ準々決勝は第1戦を6-0で終えており、第2戦は順当な別れの一戦となりそうだ。

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しかし、キャリントンに入れば本当の重圧が始まる。プレミアリーグの降格圏からの脱出を目指すチームを引き継ぐポチェッティーノは、ユナイテッドのシーズンを立て直し、イングランドのトップリーグで再び自身の力を証明するため、直ちに戦いに臨むことになる。