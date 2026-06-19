ポチェッティーノ：「オーストラリアのシュートが怖い。トルコ戦で学んだ」

米国代表のポチェッティーノ監督は、オーストラリア代表のメンタリティ、攻撃性、そして守備から攻撃への素早い切り替えを警戒していると強調した。

米国代表は金曜日のルミン・フィールドでのオーストラリア戦で、ワールドカップ史上2度目となる2連勝を狙う。

米国が2連勝したのは1930年の第1回大会でベルギーとパラグアイに勝った時だけで、金曜に勝てば初の決勝トーナメント進出が決まる。

ポチェッティーノは、トルコを2－0で下したオーストラリアの難しさを認識している。

ポチェッティーノ監督は会見で「彼らはアグレッシブで組織力も高い。トルコが決定機を作れずに苦戦したのは明らかだ。ボールを奪うと矢のように速くカウンターする」と警戒を呼びかけた。

また、ポチェッティーノはトニー・ポポヴィッチがオーストラリアに植え付けたメンタリティも高く評価した。

ポチェッティーノは続けた。「重要なのはメンタリティだ。監督の考え方次第だ。彼とは話をしたが、私は彼を非常に高く評価しており、本当に感心している。彼らは素晴らしいメンタリティを築き上げていると思う。自分たちのやっていることを心から信じているチームと対戦するのは難しいものだ」

米国はパラグアイ戦で4-1と大勝した高いプレスで前線からボールを奪い、相手のカウンターを封じた。 だが、金曜日にアメリカと対戦するオーストラリアには、ジョーダン・ボス、ネストリー・イランコンダ、モハメド・トゥーリなど、スペースで威力を発揮する選手がおり、素早い切り替えが武器だ。

FWクリスティアン・ポリッチの出場は不明で、オーストラリア戦でハイプレスをどの程度使うかもまだ決まっていない。それでもブッチティーノ監督は、チームの強みを生かしたサッカーをする方針を強調した。

ブッチティーノ監督はこう語った。 「パラグアイ戦ではプレスだけでなく、後方からのビルドアップや最終ラインを下げて守る場面でもうまく対応できた。ピッチのあらゆるエリアで良いプレーができたのは、我々のサッカー理解を示している。プレスをかけるつもりだが、相手がロングボールを蹴ってくることも承知している」

そしてこう付け加えた。「彼らはただやみくもにロングボールを蹴るわけではない。ロングパスを蹴る目的を理解しているからこそ、敬意を持って言っているのだ。」