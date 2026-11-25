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チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第5節で、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でポルトガルのスポルティングCPと対戦し、2-2の引き分けに終わった。同節ではインテルがシュトゥットガルトに2-0で勝利し、貴重な勝ち点3を手にしている。

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不振のシーズンを送るマンチェスター・ユナイテッドは、新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノの初陣となったプレミアリーグのリヴァプール戦で4失点を喫して敗れていた。そしてこの日、同監督にとってユナイテッドを率いて初のCLとなった一戦でも、再び勝利を逃した。

スポルティングCPはルイス・スアレス（33分PK、80分）が2ゴールを挙げ、マンチェスター・ユナイテッドはブルーノ・フェルナンデス（48分PK、50分）が2得点を記録した。

これでスポルティングCPは勝ち点10で9位、マンチェスター・ユナイテッドは勝ち点7で19位となった。

エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデでの一戦は、マンチェスター・ユナイテッドが0-1とリードを許して前半を終えた。アウェイチームにとって最初の45分間は苦しく、相手の1.89に対してxGはわずか0.12にとどまった。それでも、同点に追いつけなかったことには不満を感じているはずだ。

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スポルティングCPは30分、均衡を破る絶好機を逃す。マルティネスがカタモを倒して得たPKを、スアレスがラメンスに止められた。

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しかし、そのストライカーは3分後に2度目のチャンスを得る。ラメンスがアラウホと接触し、今度はスアレスがきっちりと決め、今大会CL5ゴール目を記録した。

ユナイテッドは40分、アマドが無人のゴールにヘディングで押し込み、同点に追いついたかに思われた。だが、攻撃の組み立ての段階でティーレマンスにファウルがあったとして、不可解にもゴールは取り消された。

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後半開始早々、マルチニアク主審はこの試合3本目となるPKを宣告。今度はマンチェスター・ユナイテッドに与えられたもので、ブルーノ・フェルナンデスが確実に沈めた。

50分には、ブルーノ・フェルナンデスがチームメイトのアマド・ディアロのアシストから、古巣相手に自身とチームにとっての2点目を奪った。

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スポルティングCPは79分、マンチェスター・ユナイテッドのGKセネ・ラメンスの痛恨のミスから、ルイス・スアレスがペナルティエリア内でオーバーヘッドキックを決めて同点に追いついた。その1分前には、マンチェスター・ユナイテッドが3点目を挙げていたが、VARの確認を経て取り消されていた。

マンチェスター・ユナイテッドのベルギー人MFユーリ・ティーレマンスは90分に2枚目のイエローカードを受け、退場となった。その直後に試合終了の笛が鳴り、引き分けに終わったイングランドのクラブは、公式戦を通じて足踏みが続いている。

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インテルは連勝を継続

インテルは欧州の舞台で白星を重ね、ホームにドイツのシュトゥットガルトを迎えた一戦を2-0で制して3連勝を飾った。

インテルのゴールはペタル・スチッチ（57分PK）とラウタロ・マルティネス（74分）が記録した。

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インテルは勝ち点を9に伸ばして順位表の11位につけ、シュトゥットガルトは勝ち点7のまま17位となっている。