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マンチェスター・ユナイテッドのマウリシオ・ポチェッティーノ監督は、日曜日の夜にアンフィールドで行われたリヴァプール戦に0-4で敗れた後、激しい怒りをあらわにした。序盤にレニー・ヨロが退場処分を受け、試合の大半を10人で戦うことを余儀なくされた状況に、指揮官は強い失望を示している。

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ポチェッティーノは直近のインターナショナルブレイク中に、マイケル・キャリックの後任としてマンチェスター・ユナイテッドの指揮官に就任。今回のリヴァプール戦が、ユナイテッドでの初陣だった。

ポチェッティーノは『スカイ・スポーツ』に対し、プレミアリーグでのキャリアをこのような形でスタートさせたくはなかったと語った。わずか6分で試合が完全に変わってしまい、それがチームのプランや勝機に大きな影響を及ぼしたとの見解を示している。

さらに『BBC』によると、次のように続けた。「本当につらい。とても失望している。ここプレミアリーグでのキャリアをこんな状況で始めるなんて、あり得ないことだ。唯一の問題は、6分で試合が完全に変わってしまったことだ。今なら話をして、すべてを説明することもできる。だが、ダメージはもう受けてしまった」

マンチェスター・ユナイテッドの指揮官は、試合中の出来事に選手たちが大きなショックを受けたと強調 。試合序盤にチームが不当な状況に置かれたと考えながらも、選手たちには冷静さを保ち、感情的にならないよう求めたことを明かした。

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「本当につらいことだ。選手たちはこうした状況の痛みを感じている。彼らには冷静でいなければならないと伝えた。起きたことは、まったく不当な状況だったともね」

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レフェリーの判定に異議を唱えつつも、ポチェッティーノはチームが責任を受け止め、選手たちがピッチ上での判断を改善していく必要があると強調。判定をめぐる議論とは切り離して、パフォーマンスを全面的に見直す必要があるとした。

「我々は集中力をさらに高めなければならないという考えも受け入れる必要がある。ピッチ上でより良い判断を下し、もっとずっと良くならなければならない。自分たちを批判しなければならないし、同時に、試合中に起きた納得のいかないいくつかの場面についても議論しなければならない」

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続いてポチェッティーノは、8分のレニー・ヨロの退場シーンについてこう語った。「ボールはGKに向かっていた。あの場面でVARが確認すれば、今カメラで見ているとおり、レニー・ヨロにアレクサンデル・イサクを倒す意図はまったくなかったことがわかるはずだ」

さらに「FWはボールがGKに向かっているのを見て、少しスピードを落とし、倒れた」と付け加え、あの場面が決定機阻止としてレッドカードに値すると判断されたことへの不満をにじませた。

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ポチェッティーノは試合序盤のもう一つの場面も引き合いに出し、ジェレミー・ジャケとブライアン・エンベウモの接触に対する判定の見直しを要求。二つの場面には類似点があり、マンチェスター・ユナイテッドにPKが与えられてもおかしくなかったとの見方を示した。

「だが6分の場面、具体的にはジャケがエンベウモに対して行ったプレーを見れば、二つは似ているだろう？行為を比較すれば、PKにならないのか？」

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指揮官は、試合序盤にマンチェスター・ユナイテッドが得点していれば、試合の様相や自身のパフォーマンスへの最終的な評価も変わっていた可能性があると認めた。それでも、厳しい状況に直面しながらも、責任を負ってチームとともに取り組み続ける覚悟を強調している。

「もし6分に我々が得点していたら、間違いなく違う話をしていただろう。だが、時にはこれも責任を負わなければならないことの一つだ。私は責任を負い、プッシュし続けるためにここにいる」

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ポチェッティーノは最後に、判定への敬意を示しつつも、チームを守り、異議を表明する権利があると強調。ヨロの退場は妥当ではなかったとの考えをあらためて示した。

「起きたことを変えるつもりはないし、リスペクトは非常に重要だ。同時に、私はチームを守り、自分の意見を表明しなければならない。あのプレーはサッカー界の誰の目にも明らかだったと思うし、レッドカードに値するものではなかった」