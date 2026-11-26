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マンチェスター・ユナイテッドのマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、相次ぐ目立ったミスで厳しい視線を浴びるGKセンネ・ラメンスについて語った。ベルギー代表GKはスポルティングとのチャンピオンズリーグで苦しい夜を過ごし、今週末のブレントフォード戦を前に、ファンからは起用変更を求める声が上がっている。

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リスボンでのCLで苦しい夜を過ごしたラメンス

ユナイテッドはポルトガルでの波乱に満ちた欧州カップ戦で、勝利を逃して引き分けに終わった。アウェーのユナイテッドはブルーノ・フェルナンデスが2得点を挙げたが、スアレスも2得点で応戦。さらに、 スポルティングのGKカイケ・ペレイラによる終盤のオウンゴールは取り消された 。このブラジル人GKに対するファウルがあったためだ。

その中心にいたラメンスにとって、試合はつらい展開となった。最初のPKは防いだものの、24歳のGKは数分後に再びPKで失点し、終盤にはミスでホームチームに同点ゴールを許した。それでもポチェッティーノ監督は、元ロイヤル・アントワープの守護神を支える姿勢だ。

ポチェッティーノ監督がGKを擁護、守備の責任も共有

ポチェッティーノ監督は試合後の記者会見でラメンスだけを責めることを拒み、守備のミスはチーム全体で責任を負うべきだと強調した。

「私にとって、こういうことは起こる。それがサッカーだ」とポチェッティーノ監督は試合後の記者会見で語った。「何かが起きたとき、私は常に選手を支える。責任について話す必要があるし、選手に最善の手段を提供することも我々の責任だ」

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「あのようなプレーでは、守備ラインもGKをもっとカバーする必要があると思う。非常に難しい場面だった。守備ラインを責めているわけではないが、改善すべきことが二つある。我々が取り組むべき細部だ」

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アルゼンチン出身の指揮官は、現在の苦境を乗り越えるため、ピッチ全体でチームとしての習慣を磨くよう求めた。さらに、こう続けた。「プロ選手なのだから常にできるはずだと我々は［言う］ことがある。しかし、考え方や細部を繰り返し確認し、それが習慣になるまで続ける必要がある。守備でも攻撃でも、あらゆる面で習慣を改善しなければならないと思う」

「我々を責めてほしい。こうした状況には、もっと適切に対処する必要があると思うからだ。GKにとって、あのボールへの対応は簡単ではない。チームメイトの助けが常に必要だ。もちろん、我々はその課題を受け入れる。あらゆる細部を改善するためにここにいるし、必ず改善できる」

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今季を通じた苦戦とフェルナンデスのロッカールームでの見解

リスボンでのミスは、ラメンスにとって苦しいシーズンが続いていることを示した。 ワールドカップでの悪夢を引きずっている GKは、今季16試合で33失点を喫し、クリーンシートはわずか1回。これに先立ち、10月にホームで0-3と敗れたボーンマス戦ではゴールラインを離れて失点を招き、アストン・ヴィラとの4-4の引き分けではニコラス・ジャクソンのシュートをこぼしていた。

それでもユナイテッドの主将フェルナンデスは、監督と同様に公の場でラメンスを支持し、ロッカールームでベルギー人GKを責めるべきではないと語った。「それもサッカーの一部だ。ミスはサッカーにつきもので、そこからゴールが生まれる。ただ、これは個人競技ではない。良いプレーにも悪いプレーにも、全員が責任を負わなければならない」

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「だから最も大切なのは、良いときも悪いときも一緒に乗り越える必要があると理解することだと思う。お互いへの信頼は変わらない」

ブレントフォード戦が迫る中、ダーロウは出番を待つ

ポチェッティーノ監督は起用を明言しなかったものの、公の場での擁護は、今週末のブレントフォード戦に向けてラメンスが新監督の信頼を維持していることを示している。

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ベルギー人GKを外すなら、夏にリーズ・ユナイテッドから加入したカール・ダーロウを起用することになる。ただ、今季のクラブでの出場は、ブライトンに2-3で敗れたカラバオカップで先発した1試合のみだ。控えGKの実戦機会が限られる中、ラメンスにはすぐに監督の信頼に応え、ユナイテッドの守備を立て直す機会が与えられそうだ。