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リヴァプール主将フィルジル・ファン・ダイクが、今週日曜にアンフィールドで迎えるマンチェスター・ユナイテッドとの激戦に備えるよう同僚に呼びかけた。オランダ人DFは、マウリシオ・ポチェッティーノの新監督就任を受け、相手との対戦が特有の難しさを伴うと強調している。

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アンフィールドの雰囲気を心待ちにするファン・ダイク

プレミアリーグが2週間の中断を経て再開する中、 リヴァプールは日曜午後、宿敵マンチェスター・ユナイテッドとの大一番に向けて準備を進めている 。国内での勢いを維持したいリヴァプールのファン・ダイクは、この注目の一戦に何が懸かっているかを十分に理解している。 歴史あるノースウェスト・ダービーの大きな重要性 を認識する長身のオランダ人DFは、アンフィールドのサポーターが相手を圧倒するほどの大声援でチームを勝利へ後押ししてくれると期待している。

ファン・ダイクはクラブ公式サイトにこう記した。「プレミアリーグの試合がない2週間を経て、これ以上ないほど楽しみな一戦で再開を迎えられる。リヴァプールの選手として経験した中でも、マンチェスター・ユナイテッドとの試合には特に印象深いものがいくつもある。また特別なアンフィールドの雰囲気を楽しみにしている。こういう試合には誰もが関わりたい。両クラブの歴史やライバル関係について多くを語る必要はない。僕たち選手がピッチに出て戦うのを楽しみにしているのと同じくらい、皆さんも楽しみにしているはずだ」

ポチェッティーノ就任による変化を警戒

ユナイテッドは マウリシオ・ポチェッティーノの注目を集める就任 を受け、新たな決意を胸にマージーサイドへ乗り込む。トッテナムとチェルシーの元指揮官がオールド・トラッフォードで指揮を執ることになり、ファン・ダイクはこの監督交代によってユナイテッドがはるかに危険で予測しにくい相手になったと考えている。注目度の高いこの試合で、相手選手たちは新監督に自分たちの価値を示そうとするはずだと警戒した。

35歳のファン・ダイクは「厳しい試合になるのは間違いない。僕たちが対するのは新監督を迎え、いいプレーをしようと強い意欲を持つチームだ。全員が望む結果を得るには、懸命に戦う準備が必要だ」と警鐘を鳴らした。

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クリスタル・パレス戦の勝利を生かす

リヴァプールはアウェーでクリスタル・パレスに苦しみながらも3－1で勝利し、好位置で代表戦による中断期間を迎えた。ロンドン南部での試合内容は完璧ではなかったものの、ファン・ダイクはチームが見せた守備の粘り強さを大いに誇りに思っている。冬を通じて優勝争いを続けるには、苦しい時間を耐え、チーム一丸となって守るという、試合の華やかではない側面が欠かせないと考えている。

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「クリスタル・パレスとのアウェー戦で、良い、そして重要な勝利を収めて中断期間に入った。成功するシーズンを送るために必要な資質や特徴を、あの試合では数多く示せたと思う」とファン・ダイクは語った。「決して完璧なパフォーマンスではなかった。でも、全員で結束し、あらゆる場面で戦い、90分以上にわたってチームとして守ったことは喜ばしい。厳しい連戦の最後だっただけになおさらだ。これからも維持すべき基準はそこにある。何度も言っているけれど、最高のチームとは毎週、安定した戦いを続けられるチームだ」

冬の長い戦いに向けて

ユナイテッド戦を皮切りに、クラブは極めて過酷な時期を迎える。リヴァプールは今から1月末までに、4つの大会で少なくとも19試合を戦う予定だ。この過密日程で選手層の厚さは限界まで試されるが、ファン・ダイクは、年末年始の身体的、精神的な負担にチームは備えていると強調した。

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「求められるものは大きいが、得られるものも大きい。チームの全員がこれからの挑戦に備えている。ただ、何よりもまず、僕たちが集中しているのは日曜日だ。この試合がクラブにとって、そして皆さんにとって何を意味するか分かっている。皆さんがどれほど気持ちを高めているかも分かっているし、僕たちも同じだと約束する。皆さんにとって、また忘れられない一日にできればと思う」