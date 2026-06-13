2026年ワールドカップ・グループ4第1節でパラグアイを4-1で下した米国代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督（アルゼンチン）は、喜びを語った。

ポチェッティーノ監督は「BN Sports」の取材に、選手とスタッフは称賛に値すると強調し、ホームでの開幕戦で示したチームのパフォーマンスに大きな誇りを感じていると語った。

「選手とスタッフは称賛に値する。とても誇りに思う。これは始まりに過ぎず、成果ではない。ワールドカップの初戦は常に難しく、ホームでも複雑だ」と語った。

さらに「特に前半45分は、我々のスタイルを相手に押し付けられた」と強調した。

また、前半に右足に軽い打撲を負ったプリシッチは予防措置で交代したと説明した。 次の試合に出場できることを願っています」。

試合後の会見では、初戦勝利を喜びつつも、「良いスタートを切れただけで、まだ道半ばだ」と冷静さを呼びかけた。

「パフォーマンスは非常に良かった。素晴らしいプレーができたし、この勝利を喜んでいる。だがこれは始まりに過ぎない。グループステージはまだ2試合残っており、努力を続けなければならない」と語った。

「このスタートを楽しみたいが、成長を続け、この試合以上のパフォーマンスを発揮しなければならない」とも語った。

また、多くの観客が終始チームを後押ししたことも称え、「サポーターは素晴らしかった。勝利に大きく貢献してくれた」と感謝を述べた。

さらに、選手たちの連係を称え、チームが狙い通りの攻撃とボール支配で戦術を体現できたと語った。

「我々にとってすべてがうまくいった夜だった。良い試合ができ、計画していたことの多くを実行できたが、非常に強力なチームと対戦したことを忘れてはならない」と語った。

また、同胞であるパラグアイのグスタボ・アルバロ監督についても「優れた指導者で、今日の地位は長年の努力と献身の結果だ」と称えた。

最後にパラグアイ代表へメッセージを送った。初戦の敗北が旅の終わりではないと語り、2022年W杯でアルゼンチンが初戦敗退しながらも優勝した例を示した。

「まだ何も決まっていない。誰にでもチャンスはある。アルゼンチンはカタールW杯でサウジアラビアに敗れても優勝した。大事なのは始まりではなく、過程での成長と、どう締めくくるかだ」