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マンチェスター・ユナイテッドでは、新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノの下、オールド・トラッフォードで待ち受ける任務の難しさが明らかになるまでに長い時間はかからなかった。アルゼンチン人指揮官の就任からわずか3試合で、チームは重い結果の連続に直面した。60年以上見られなかった「不名誉な」歴史的記録に再びその名が刻まれ、就任早々から重圧にさらされている。

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ユナイテッドは、 この土曜日の夜に行われたプレミアリーグ第12節でブレントフォードに0-4の完敗を喫し 、リーグ戦で3試合連続4失点以上という結果に終わった。「スクワカ」のアカウントが公開したデータによると、チームにとってこれは1961年以来のことだ。アストン・ヴィラ、リヴァプール、そしてブレントフォードを相手に、いずれも4度ネットを揺らされた。

この連続記録は、11月8日のアストン・ヴィラ戦（前任のマイケル・キャリック監督の下）での4-4の引き分けから始まった。同月22日にはリヴァプールに0-4で敗れ、本日11月28日のブレントフォード戦でも同じスコアで屈した。これでユナイテッドは3試合連続で計12失点となり、得点はわずか4。そのすべてがアストン・ヴィラ戦で挙げたものだ。

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問題は失点だけにとどまらない。Xのアカウント「ミスター・チップ」によると、マンチェスター・ユナイテッドがイングランドのトップリーグで4点差以上の敗戦を2試合連続で喫したのは、1963年12月以来初めてだという。

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オプタも同じ記録を確認しており、チームがリーグ戦で2試合連続して4点差以上で敗れたのは、1963年の「ボクシング・デー」が最後だったと指摘している。

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こうした数字は、ポチェッティーノの就任直後の試合と重なった。指揮官は最初の3試合で1勝も挙げられていない。初陣となったリーグ戦のリヴァプール戦は0-4で敗れ、続くチャンピオンズリーグのスポルティング・リスボン戦は2-2の引き分け。そして今夜、国内リーグでブレントフォードに同じスコアで2敗目を喫した。

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今シーズンのリーグ戦成績を見ると、ブレントフォード戦の敗戦はマンチェスター・ユナイテッドにとって6敗目で、ほかは5分け、わずか1勝にとどまり、12試合を終えて勝ち点は8のままだ。チームは最初の11節で勝ち点8を積み上げていたが、本日の新たな敗戦により、順位表で19位（最下位から2番目）にとどまった。

一方のブレントフォードは、今大会5勝目を挙げて5分け2敗とし、勝ち点を20に伸ばして5位に浮上した。

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また、プレミアリーグにおいてオールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドから初勝利を挙げた。攻撃の効率の高さと、ホームチームが繰り返した守備のミスを生かしての勝利だった。

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