ユナイテッドは、この土曜日の夜に行われたプレミアリーグ第12節でブレントフォードに0-4の完敗を喫し、リーグ戦で3試合連続4失点以上という結果に終わった。「スクワカ」のアカウントが公開したデータによると、チームにとってこれは1961年以来のことだ。アストン・ヴィラ、リヴァプール、そしてブレントフォードを相手に、いずれも4度ネットを揺らされた。
この連続記録は、11月8日のアストン・ヴィラ戦（前任のマイケル・キャリック監督の下）での4-4の引き分けから始まった。同月22日にはリヴァプールに0-4で敗れ、本日11月28日のブレントフォード戦でも同じスコアで屈した。これでユナイテッドは3試合連続で計12失点となり、得点はわずか4。そのすべてがアストン・ヴィラ戦で挙げたものだ。
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問題は失点だけにとどまらない。Xのアカウント「ミスター・チップ」によると、マンチェスター・ユナイテッドがイングランドのトップリーグで4点差以上の敗戦を2試合連続で喫したのは、1963年12月以来初めてだという。
オプタも同じ記録を確認しており、チームがリーグ戦で2試合連続して4点差以上で敗れたのは、1963年の「ボクシング・デー」が最後だったと指摘している。
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こうした数字は、ポチェッティーノの就任直後の試合と重なった。指揮官は最初の3試合で1勝も挙げられていない。初陣となったリーグ戦のリヴァプール戦は0-4で敗れ、続くチャンピオンズリーグのスポルティング・リスボン戦は2-2の引き分け。そして今夜、国内リーグでブレントフォードに同じスコアで2敗目を喫した。
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今シーズンのリーグ戦成績を見ると、ブレントフォード戦の敗戦はマンチェスター・ユナイテッドにとって6敗目で、ほかは5分け、わずか1勝にとどまり、12試合を終えて勝ち点は8のままだ。チームは最初の11節で勝ち点8を積み上げていたが、本日の新たな敗戦により、順位表で19位（最下位から2番目）にとどまった。
一方のブレントフォードは、今大会5勝目を挙げて5分け2敗とし、勝ち点を20に伸ばして5位に浮上した。
また、プレミアリーグにおいてオールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドから初勝利を挙げた。攻撃の効率の高さと、ホームチームが繰り返した守備のミスを生かしての勝利だった。
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