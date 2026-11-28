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ハリー・マグワイアは、ホームでブレントフォードに0-4で敗れた試合で今季プレミアリーグ5枚目のイエローカードを受け、水曜日の敵地ニューカッスル戦を欠場する。就任後初勝利を目指すマウリシオ・ポチェッティーノにとって、さらなる痛手だ。マンチェスター・ユナイテッドは7ハーフ連続で2失点以上を喫している。

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ブレントフォード戦終盤の警告で出場停止に

マグワイアは土曜日、オールド・トラッフォードでの敗戦で、ブレントフォードがすでに3-0とリードしていた86分にダンゴ・ワタラへの遅れたスライディングタックルで警告を受け、1試合の出場停止処分となった。『ザ・サン』によると、これが今季プレミアリーグで5枚目のイエローカードとなり、自動的に出場停止が科された。

所属チームのリーグ戦最初の19試合でイエローカードを5枚受けた選手は、1試合の出場停止となる。マグワイアはリーグ戦わずか12試合でその枚数に達した。これまでにエヴァートン、マンチェスター・シティ、ボーンマス、チェルシーとの試合で警告を受けていた。

深まるユナイテッドの守備の問題

33歳のマグワイアはセント・ジェームズ・パークでの一戦を欠場し、ポチェッティーノの守備陣の悩みはさらに増す。カラム・ウィルソンの2得点に加え、クリストフェル・アイェルとケヴィン・シャーデに終盤のゴールを許したユナイテッドは、プレミアリーグで7ハーフ連続の2失点以上を記録。この大会の歴史で初めてのチームとなった。

マグワイアにとってブレントフォード戦は 苦しい午後 となり、ブレントフォードはカウンターアタックでユナイテッドの最終ラインを攻略した。イングランド代表DFの将来も不透明だ。クラブが契約を1年延長できるオプションを行使する可能性は、ますます低くなっていると報じられている。

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就任後初勝利を目指すポチェッティーノ

ポチェッティーノは就任後の3試合で、わずか1分けにとどまる。 レニー・ヨロが退場した リヴァプール戦に0-4で敗れた後、チャンピオンズリーグのスポルティング戦は2-2の引き分けに終わった。ユナイテッドは勝ち点わずか8で、プレミアリーグ19位にとどまっている。

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日曜日にクリスタル・パレスがハルに勝てば、ユナイテッドは最下位に転落する可能性がある。ブレントフォード戦での敗北により、リーグ戦の未勝利も10試合に伸びた。これは1990年1月以来初めてだ。

ユナイテッドは次戦でニューカッスルへ

ポチェッティーノは水曜日の敵地ニューカッスル戦に向けてセンターバックの解決策を見つけなければならない。その後、来週末にはコヴェントリーをオールド・トラッフォードに迎える。苦境にあるマンチェスター・ユナイテッドにとって、早くも勝利が必須と思われる一戦だ。