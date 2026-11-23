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マンチェスター・ユナイテッドが、アル・アハリ(サウジアラビア)に所属するイングランド人FWアイヴァン・トニーの獲得に向けて動き出し、来たる冬の移籍市場での獲得の可能性を検討している。クラブは前線の補強を望んでおり、選手本人もプレミアリーグ復帰に関心を示している。

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英メディア「TEAMマンチェスター・ユナイテッドが、アル・アハリ(サウジアラビア)に所属するイングランド人FWアイヴァン・トニーの獲得に向けて動き出し、来たる冬の移籍市場での獲得の可能性を検討している。クラブは前線の補強を望んでおり、選手本人もプレミアリーグ復帰に関心を示している。talk」が独占記事で報じたところによると、仲介人たちが水面下で動き始め、関心を持つ複数のクラブと接触してトニーのプレミアリーグ移籍の可能性を探っているという。その中にはマンチェスター・ユナイテッドも含まれており、同クラブはすでに30歳のストライカー獲得の可能性について問い合わせを受けている。

関係者の間では、買い取りオプション付きのレンタル移籍での合意も検討されている。トニーはアル・アハリとの契約があと18カ月残っているものの、サウジリーグを離れて欧州の舞台に戻ることを強く望んでいる。

現時点で正式な交渉は行われていないが、事情に詳しい関係筋は、サウジアラビアのクラブとの合意は十分に可能だとみている。

トニーは今シーズン、アル・アハリで優れた得点力を発揮しており、先発出場した15試合で16ゴールを記録。UEFAネーションズリーグに臨むイングランド代表の直近のメンバーからは外れたものの、攻撃面での能力を改めて証明し続けている。

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マンチェスター・ユナイテッドは、新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノの要望を受け、1月までに新たな本格派ストライカーを獲得することを優先事項の一つに掲げている。ポチェッティーノはシーズン後半戦に向けて攻撃の選択肢を増やしたい考えだ。

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クラブ首脳陣は、トニーをプレミアリーグでの豊富な経験を持つストライカーと評価しており、長い適応期間を必要とせずにチームに貢献できると見ている。

注目すべきは、同メディアの情報によれば、トニー自身がマンチェスター・ユナイテッドへの移籍を望んでいる点だ。ただし、獲得を狙うのはユナイテッドだけではない。アーセナル、チェルシー、トッテナムのロンドン勢3クラブも関心を示しており、冬の移籍市場に向けて同選手の動向を注視している。

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イングランドのクラブ間での争奪戦は、マンチェスター・ユナイテッドにとって課題となる。とりわけ、複数のクラブが今後に向けて攻撃陣の強化を望んでいるからだ。一方のトニーは、プレミアリーグ復帰によって、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表での立場を取り戻し、EURO2028出場を争うチャンスを得たいと考えている。