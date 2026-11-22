ポチェッティーノ監督は、マンチェスター・ユナイテッドの攻撃の柱としてブラジル代表のマテウス・クーニャを起用。その背後にはブライアン・エンベウモ、ブルーノ・フェルナンデス、パトリック・ドルグの3人が並ぶ。
センターバックはマタイス・デ・リフトとリサンドロ・マルティネスのコンビが務め、中盤はユーリ・ティーレマンスがけん引する。
前回のインターナショナルブレイク中にマイケル・キャリックが解任されたことを受け、元アメリカ代表監督のポチェッティーノにとって、この試合がマンチェスター・ユナイテッドの指揮官として臨む初めての一戦となる。
マンチェスター・ユナイテッドは勝ち点8でプレミアリーグ19位と、最下位の一つ上に沈んでいる。キャリック解任につながった不振が続いており、今シーズン開幕以降、わずか1勝しか挙げられていない。
マンチェスター・ユナイテッドのスターティングメンバーは以下の通り。
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GK：ラメンス
DF：ヨロ、デ・リフト、マルティネス、ショー
MF：メイヌー、ティーレマンス、ブルーノ・フェルナンデス
FW：ドルグ、クーニャ、エンベウモ
一方、スペイン人のアンドニ・イラオラ監督が率いるリヴァプールのスターティングメンバーには、オランダ代表のコーディ・ガクポが外れ、若手のリオ・ングモハが起用された点を除けば、目立ったサプライズはなかった。
リヴァプールの指揮官は最前線にアレクサンデル・イサクを据え、その背後にフロリアン・ヴィルツ、ブラッドリー・バルコラ、ングモハの3人を配置した。
リヴァプールは勝ち点18でプレミアリーグ5位につけている。
リヴァプールのスターティングメンバーは以下の通り。
GK：アリソン
DF：アラウホ、ジャケ、ファン・ダイク、ケルケズ
MF：マク・アリスター、ソボスライ、ヴィルツ
FW：バルコラ、ングモハ、イサク