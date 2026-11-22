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マンチェスター・ユナイテッドの新指揮官に就任したアルゼンチン人のマウリシオ・ポチェッティーノ監督が、本日日曜日の夜にアンフィールドで行われるプレミアリーグ第11節リヴァプール戦に向けて、初陣のスターティングメンバーを発表した。

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ポチェッティーノ監督は、マンチェスター・ユナイテッドの攻撃の柱としてブラジル代表のマテウス・クーニャを起用 。その背後にはブライアン・エンベウモ、ブルーノ・フェルナンデス、パトリック・ドルグの3人が並ぶ。

センターバックはマタイス・デ・リフトとリサンドロ・マルティネスのコンビが務め、中盤はユーリ・ティーレマンスがけん引する。

前回のインターナショナルブレイク中にマイケル・キャリックが解任されたことを受け、元アメリカ代表監督のポチェッティーノにとって、この試合がマンチェスター・ユナイテッドの指揮官として臨む初めての一戦となる。

マンチェスター・ユナイテッドは勝ち点8でプレミアリーグ19位と、最下位の一つ上に沈んでいる。キャリック解任につながった不振が続いており、今シーズン開幕以降、わずか1勝しか挙げられていない。

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マンチェスター・ユナイテッドのスターティングメンバーは以下の通り。

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GK：ラメンス

DF：ヨロ、デ・リフト、マルティネス、ショー

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MF：メイヌー、ティーレマンス、ブルーノ・フェルナンデス

FW：ドルグ、クーニャ、エンベウモ

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一方、スペイン人のアンドニ・イラオラ監督が率いるリヴァプールのスターティングメンバーには、オランダ代表のコーディ・ガクポが外れ、若手のリオ・ングモハが起用された点を除けば、目立ったサプライズはなかった。

リヴァプールの指揮官は最前線にアレクサンデル・イサクを据え、その背後にフロリアン・ヴィルツ、ブラッドリー・バルコラ、ングモハの3人を配置した。

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リヴァプールは勝ち点18でプレミアリーグ5位につけている。

リヴァプールのスターティングメンバーは以下の通り。

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GK：アリソン

DF：アラウホ、ジャケ、ファン・ダイク、ケルケズ

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MF：マク・アリスター、ソボスライ、ヴィルツ

FW：バルコラ、ングモハ、イサク