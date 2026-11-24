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サウジアラビアのアル・ナスルを率いるオーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルーは、AFCチャンピオンズリーグ・エリートでカタールのアル・サッドに勝利したものの、落胆の思いを口にした。

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アル・ナスルは火曜日の夜、ホームにアル・サッドを迎えた一戦に2-1で勝利した 。舞台はサウジアラビアの首都リヤドにあるアル・アウワル・パークで、AFCチャンピオンズリーグ・エリートのリーグステージ第5節の一戦だった。

試合後の記者会見でのポステコグルーのコメントを、サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』が伝えている。「勝つことが重要だ。この大会で3勝を挙げた。試合の入りは良かったと思うし、チャンスも作った」

一方で、こうも語った。「もう少し規律を保ち、試合をもっとコントロールすべきだったかもしれない。それでもチャンピオンズリーグの試合に勝つのは素晴らしいことだし、隣に座っているジョアン（・フェリックス）のゴールも素晴らしかった」

さらに続けた。「満足している。笑顔を見せなかったのは少し疲れているからで、考えなければならない問題がたくさんあるからだ。ジョアン（・フェリックス）の契約問題について私は聞かれていない。この仕事で気に入っている部分の一つは、ジョアン・フェリックスのような特別な選手たちの物語の一部になれることだ」

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オーストラリア人指揮官が触れたのは、ジョアン・フェリックスとアル・ナスルの契約が今シーズン限りで満了する問題だ。現時点で契約は延長されておらず、2025年夏の加入から2シーズンでチームを去る可能性がある。

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ポステコグルーは試合についてこう話を続けた。「セットプレーから失点したのは残念だ。最も重要なのは我々のプレースタイルであり、チャンスを作り、見ていて楽しいチームであることだ。我々は常にそれを実践しているし、組織化された一つのユニットとして守っている」

さらにこう付け加えた。「我々はよくやっていると思うし、常に成長している。不運にも何人かの選手が負傷し、今日は（キングスレイ・）コマンがケガをした。それでも良いサッカーをしているし、選手たちは常に成長しようと努力している。我々はまだ4つの大会で戦っていて、そのすべてにチャンスがある。もちろん、これからも取り組みを続けていく」

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コマンはアル・サッド戦の開始わずか3分、カタールのチームの選手と接触して倒れ込み、負傷退場となった。代わってサウジアラビア人FWアブドゥッラー・アル・ハムダンが出場した。

フランス人ウイングのこの負傷は、これまで戦列を離れる原因となった重傷から復帰し、アル・ナスルで初めて先発出場を果たしてからわずか数分後のことだった。そのため、コンディションや試合復帰への準備状況に疑問が生じている。

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オーストラリア人指揮官はさらにこう語った。「選手層は薄いが、全員が競い合っているし、ラカンやサアド・ハカウィのような若手を育てようとしている。これはチームにとってポジティブなことだ」

最後にポステコグルーは、先週金曜日に行われたロシュン・リーグ第9節のクラシコで、宿敵アル・アハリに1-3で敗れたことについて言及した。

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「確かにアル・アハリに負けたことには落胆している。だが最も重要なのは、負けたときに次の試合で反応を示し、勝利することだ」