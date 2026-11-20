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アル・ナスルを率いるオーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルーは、伝統のライバルであるアル・アハリとのクラシコに敗れた主な要因として暑さを挙げ、チームは勝利に値したと強調した。

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アル・アハリは金曜日の夜、ジッダのアル・インマー・スタジアムで行われたロシュン・リーグ第9節の延期分でアル・ナスルと対戦し、3-1で勝利した。

ポステコグルーは試合後の記者会見で、サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』が伝えたところによると、次のように語った。「良い形で入った試合を落とすのは残念だ。我々は良いスタートを切ったのに負けてしまった。そこが悔しいところだ」

さらに、「簡単な試合などない。非常に良いチームを相手に、我々のパフォーマンスは素晴らしかった。あの内容なら勝利に値した」と続けた。

敗因については、「暑かったが、それは当然のことだ。アウェーでの試合だったことで、我々は後退を余儀なくされた。アウェーでこれだけのチャンスを作れたのは良いことだ。明日は休養を取り、また練習を続けて、それから戻ってくる」と語った。

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また、「うちの若い選手たちは良い。我々にはまだ多くの試合や大会が残っている。前半と同じパフォーマンスを続けていけば、成功はついてくるだろう」と付け加えた。

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一方で、 ポステコグルーは、セネガル代表のスター選手サディオ・マネが突然この試合を欠場したことについても言及した 。マネはチームとともにジッダへ移動していた。

オーストラリア人指揮官はこの件について、「サディオ・マネにとって、彼が抱えている事情以上に大切なものはない。彼には子どもがいて、休暇を取るのは当然のことだ。個人的にも、彼は最高の人物の一人だ」と語った。

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サウジアラビア紙『アル・リヤディーヤ』は、家庭の事情によりサディオ・マネが欠場を余儀なくされたと報じていた。

同紙によると、このセネガル人スターには金曜日の朝、クラシコのキックオフ数時間前に第二子が誕生した。これを受けてアル・ナスルのコーチングスタッフは、マネのキャンプ離脱と試合欠場を認めたという。

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ポステコグルーは、これまでの試合で採用してきた普段のシステムの変更を余儀なくされ、前線ではサウジアラビア人FWアブドゥッラー・アル・ハムダンをポルトガル代表のスター、クリスティアーノ・ロナウドの隣に起用した。

この2人とともに、もう一人のポルトガル人スター、ジョアン・フェリックスも名を連ねた。フェリックスは、UEFAネーションズリーグ2027のデンマーク戦とウェールズ戦で母国代表としてプレーした後、昨日木曜日にジッダへ到着していた。

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一方、ポステコグルーはフランス人ウイングのキングスレイ・コマンをベンチスタートとし、後半に投入したものの、流れを変えることはできなかった。

サディオ・マネは今シーズン開幕以降、アル・ナスルで公式戦15試合に出場し、3ゴール8アシストを記録している。

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なお、この勝利でアル・アハリは勝ち点を24に伸ばし、サウジリーグの順位表で4位につけている。勝ち点28で足踏みした3位アル・ナスルとの差は4ポイントとなった。