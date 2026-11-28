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アル・ナスルを率いるオーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルー監督が、サウジ・プロリーグでアル・ハズムに勝利したにもかかわらず、記者たちに対して感情をあらわにした。

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アル・ナスルは土曜日、アウェーでアル・ハズムと対戦し、1-0で勝利した 。試合はサウジ・プロリーグ第13節として、ブライダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ・スタジアムで行われた。

オーストラリア人指揮官は試合後の記者会見で試合について語った。そのコメントはサウジアラビア紙『アル・リヤディーア』が伝えている。

ポステコグルー監督は「勝利を収めるのは常に良いことだ。間違いなく多くの困難を伴う試合だったが、無失点で勝てたのは素晴らしい」と語った。

しかし同監督は、ある記者からの質問に感情をあらわにした。質問は、先々週の金曜日にサウジ・プロリーグ第9節の延期分でアル・アハリに1-3で敗れて以降、アル・ナスルが苦しい勝利を続けていることについてのものだった。

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アル・ナスルはそれ以降、AFCチャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第5節でカタールのアル・サッドを2-1で下し、続いてサウジ・プロリーグ第13節でアル・ハズムに1-0で勝利している。

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ポステコグルー監督はこの点について「アル・アハリ戦では運がなかった。君はアル・ハズム戦とアル・サッド戦の勝利を苦しいものだったと言うが、携帯電話で2試合を見直してみてくれ。我々がどちらの試合でも勝利に値したことがわかるはずだ」とコメントした。

さらに「君たちは私のことが好きではないように感じる。我々の取り組みは明確で良いものだし、結果がそれを証明している。ここまで17試合を戦ってきた。確かに首位にはいないが、首位との差は得失点差だけだ」と続けた。

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アル・ナスルは勝ち点31でサウジ・プロリーグの2位につけており、首位アル・カーディシーヤとは得失点差で後れを取っている。ただし、アル・ヒラルが第13節でダンマームのイゴー・スタジアムでアル・イテファクに勝利すれば、勝ち点2差で首位に返り咲く可能性がある。

同監督は最後に、アル・ナスルが国内リーグで100試合連続得点を記録した世界初のクラブとなった歴史的快挙についてもコメントした。

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ポステコグルー監督は「これはクラブにとって大きな偉業だ。私はそのすべての試合にいたわけではないが、選手たちが常にゴールを求め続けていることを示す、ポジティブなことだ」と締めくくった。

アル・ナスルの唯一のゴールを決めたのは、ポルトガル人MFサム・コスタだった。25分、混戦からペナルティエリア内でボールを受けると、無人のゴールに流し込んだ。

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このゴールの真の価値は、勝敗の計算を超えるものだった。サッカーの統計を専門とする『Opta』によると、アル・ナスルはサウジ・プロリーグ史上初めて100試合連続得点を達成したチームとなり、同大会でこれまでどのクラブも到達したことのない記録を打ち立てた。

『Opta』のデータによれば、アル・ナスルの歴史的な連続得点記録は2023年12月のアル・リヤド戦から始まった。チームはその後も1試合ごとに相手ゴールを揺らし続け、アル・ハズム戦で100試合目に到達した。