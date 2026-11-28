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アル・ナスルを率いるオーストラリア人指揮官アンジェ・ポステコグルーが、2026年11月28日（土）に行われるサウジ・ロシュン・プロリーグ第13節、敵地でのアル・ハゼム戦の先発メンバーを発表した。アル・ナスルにとっては、立て直しを図り、再び勝利の軌道に戻ることを目指す一戦となる。

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ポステコグルーは攻撃の主力を立ち上がりから投入することを決断した。ポルトガル人FWクリスティアーノ・ロナウドを前線の軸に据え、セネガル人FWサディオ・マネとポルトガル人FWジョアン・フェリックスがこれを支える布陣だ。早い段階で試合を決め、新たなつまずきを避けたいという指揮官の意図がうかがえる選択である。

この一戦はアル・ナスルにとって特別な意味を持つ。チームは12試合を終えて勝ち点28でロシュン・リーグ3位につけ、首位アル・カーディシーヤとは3ポイント差。上位勢との差をこれ以上広げないためにも、勝利が欠かせない状況だ。

アル・ナスルは第9節の延期分として行われた試合でアル・アハリに1-3で敗れており、この結果でチームの連勝は止まった。首位争いがよりシビアな局面に差しかかるなか、ポステコグルーには早急にチームを立て直すという課題が突きつけられている。

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アル・ハゼム戦のアル・ナスル先発メンバー

オーストラリア人指揮官が選んだメンバーは以下の通りだ。

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GK：ベント・マテウス

DF：ナワフ・ブシャル、アブドゥレラ・アル・アムリ、イニゴ・マルティネス、アワド・アマン

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MF：アンジェロ・ガブリエル、サム・コスタ、ラカン・アル・ガムディ

FW：サディオ・マネ、クリスティアーノ・ロナウド、ジョアン・フェリックス

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一方、ホームで迎え撃つアル・ハゼムは勝ち点10で15位に沈んでいる。両チームの勝ち点には明確な差があるものの、地の利とサポーターの後押しを生かし、優勝候補の筆頭格の一角を相手に好結果を手にしたいところだ。

試合はメッカ時間午後3時15分、カイロ時間午後2時15分にキックオフを迎える。直近の敗戦を受けてアル・ナスルがどのような反応を見せるのか、そしてロナウド、マネ、フェリックスの3人がチームを正しい軌道へと戻す勝利に導けるのかに注目が集まる。