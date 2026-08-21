木曜日に行われたヨーロッパリーグ・プレーオフ第1戦、レフ・ポズナン戦での0-7は歴史的なスコアだった。これによりFCトゥーンは、スイスのクラブによる国際舞台での最大敗戦記録に並んだ。これまで同じく0-7で敗れたのはFCバーゼルだけで、2012年のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦でFCバイエルンに喫したものだった。大衆紙『Blick 』は「レック・ポズナン！ トゥーンはポーランドで沈没」と見出しを打ち、「ポズナンの恥辱」と書き立てた。

実際には、さらにひどい結果になっていてもおかしくなかった。トゥーンは前半だけで0-5とされ、後半開始直後に0-6を許した。その後、ポーランドのホームチームはさらにスコアを伸ばすのではなく試合を管理するモードに切り替え、終盤に7点目を加えるにとどめた。

トゥーンは7月末、チャンピオンズリーグ予選でディナモ・ザグレブに延長戦の末に惜しくも敗れており、今度はヨーロッパリーグ行きもかなわなかった。ただ、ポズナン相手に敗退しても、カンファレンスリーグのリーグフェーズ出場は確保されている。

国内でもトゥーンの状況はほとんど好転していない。FCルツェルンとの開幕戦には3-1で勝利したものの、その後はヤング・ボーイズ・ベルンに0-6、FCバーゼルに2-4と連続で大敗を喫した。

前季のトゥーンは、昇格組ながら高額補強なしの無名集団でクラブ史上初タイトルを獲得する快進撃を見せた。しかしその後、人口わずか4万5000人の同名の小都市を本拠とするクラブは、ばらばらに崩れつつある。

優勝後に監督とスポーツディレクターが退任

優勝監督のマウロ・ルストリネッリはウニオン・ベルリンへ去った。後任に就いたのはジャン・ルカ・プリヴィテッリ。48歳の同監督にはプロのトップチームでの経験がなく、それ以前は長年にわたり複数のスイスのクラブで育成指導に携わっていた。

ポズナンでの大惨敗後、本人は戦術的なミスを認めた。0-3になった後も、被害を最小限に抑えるのではなくチームが果敢にプレッシングを続けたことについて、「私の責任だ」と述べている。

プリヴィテッリは今季最初の公式戦9試合でわずか3勝。リーグ開幕戦のほか、カップ戦ではアマチュアクラブのFCサクソン・スポーツ、ヨーロッパリーグ予選ではホームでアイスランドのヴィキングル・レイキャビクに勝っただけだ。すでに彼へのプレッシャーは非常に大きく、早期解任の可能性もある。

また、ルストリネッリ監督に続いて、スポーツディレクターのドミニク・アルブレヒトもクラブを去った。8月上旬、移籍期間の真っただ中に、家族と過ごす時間を増やしたいとして、驚きの辞任を表明した。後任はまだ33歳のシモーネ・ラップで、この夏までFCヴィルでプレーしていた元選手だ。プリヴィテッリ監督と同様、経験はまったくない。

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FCトゥーン、攻撃陣で深刻な戦力流出

同時にトゥーンは多くの主力選手も失った。とりわけ前線の流出は壊滅的だ。クリストファー・イバイ、エタン・メイシュトリ、エルミン・ラストダー、レオナルド・ベルトーネと、優勝シーズンのチーム得点上位4人がすでに去っている。クラブ内得点ランキングの5位タイにはカストリオト・イメリとヴァルミル・マトシが続いていた。

イメリはベルンからのレンタルでトゥーンに在籍していただけで、完全移籍は資金面の問題で実現しなかった。トゥーンには大口の支援者がおらず、タイトル獲得にもかかわらず財政状況はむしろ逼迫している。いずれにせよイメリは保有元クラブへ戻り、第2節で古巣のチームメートたちと対戦。ベルンの6-0勝利で自らも1得点を挙げた。

一方のマトシは、シュトゥルム・グラーツ移籍が間近に迫っている。ポズナン戦で3失点に決定的に絡んだ左サイドバックのミヒャエル・ホイレは、約300万ユーロでブンデスリーガ降格組の1.FCハイデンハイムへ移る見通しだ。

ここまで目玉級の補強は見当たらない。トゥーンは100万ユーロでACフィオレンツァから19歳のイタリア人FW有望株リッカルド・ブラスキを獲得したが、今季ここまでは出場時間わずか20分にとどまっている。そのほかは主にスイス下部リーグや、より小規模な海外リーグからの選手が加わった程度だ。

FCトゥーン：主将マルコ・ビュルキは出場停止中

専門サイト『Transfermarkt 』によると、スイス1部12クラブの中で、トゥーンの総市場価値は4番目に低い。ただ、それがすべてを意味するわけではない。前回の優勝シーズンも、トゥーンの陣容はバーゼル、ベルン、チューリヒというサッカーの中心地に本拠を置く、より資金力のあるライバルたちよりも、はるかに安価で知名度も低かった。

現在のトゥーンはリーグ9位で、3試合で11失点と全チームワーストの守備成績となっている。ある意味では、この失速は前季終盤の時点ですでに兆候があった。シーズン最後の8試合でトゥーンは6敗を喫していたが、あまりに大きなリードがあったため、優勝自体は脅かされなかった。

さらに第33節では、ベルン相手に3-8という敗戦も喫しており、その影響は今なお残っている。この試合で主将マルコ・ビュルキ――元ドルトムントGKロマンの兄弟――は暴力行為で一発退場となり、5試合の出場停止処分を受けた。そのためリーグ開幕には間に合わなかった。奇妙なことに、ザグレブでのCL敗退でも、2-0とリードしていた試合がビュルキの退場後に崩れている。