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元マンチェスター・ユナイテッドMFのポール・ポグバが古巣に明確なメッセージを送った。過去の栄光にとらわれるのをやめるべきだという。マウリシオ・ポチェッティーノ体制で悪夢のスタートを切ったチームが再び頂点に立つための道筋は、ノースロンドンにあると考えている。

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オールド・トラッフォードでの危機が監督交代を招く

マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグで11試合を終えて勝ち点8の19位に沈み、早くも残留争いを強いられている。過去2シーズンにわたってタイトルを獲得できず、 クラブは代表戦期間中にマイケル・キャリック監督を解任した 。

即座の立て直しを託されて就任したポチェッティーノ監督 だが、初戦はリヴァプールに0-4で大敗。水曜夜にはスポルティングとのアウェー戦で チャンピオンズリーグの試合を2-2で引き分け 、チームはわずかな改善を見せた。

ポグバはポチェッティーノを支持し、忍耐を求める

ポグバはtalkSPORTに対し、キャリックへの同情を示しながら、ポチェッティーノの就任を支持した。チームに必要なのは性急な解決策をまた探すことではなく、内部の安定だと訴えた。

「ポチェッティーノがあそこに行ってうれしい。素晴らしい監督だと思うからだ。一方で、マイケル・キャリックのことは残念にも思う。自分の力を示し、証明するのに十分な時間がなかったと思う」とポグバは語った。「ただ、このチームには時間を与える必要があると思う。世界中に多くのファンがいて、僕らは皆、マンチェスター・ユナイテッドに勝ってほしいと思っている。そして皆、監督を代えるべきだと考える。

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「僕はあのチームにいたから思うが、必要なのは時間で、内部の問題を解決しなければならない。全員が同じ方向を向き、監督が自分のやり方を実行する時間を与える必要がある。選手たちも結果を出し、監督を理解しなければならない。そうすれば、アーセナルのように前に進める」

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アーセナルの再建が手本になる理由

ポグバは古巣が手本とすべき例として、ミケル・アルテタ監督によるアーセナルの再建を挙げた。ティエリ・アンリがいた時代の絶頂期を経て、アーセナルは長くリーグ優勝から遠ざかった後、再び優勝争いに戻ってきた。

「アーセナルにはティエリ・アンリとともに素晴らしい時期があった。素晴らしい［時代］があり、チャンピオンズリーグ決勝に進み、プレミアリーグで優勝した。そして、再び勝つ［まで］には［長い］時間がかかった。アーセナルが最後にプレミアリーグで優勝してから、何年たっただろう？」とポグバは語った。「でも、プレッシャーはずっと小さかった。マンチェスター・ユナイテッドがビッグクラブだということは分かっている。アーセナルには、自分たちのやり方で頂点に戻ることが許された。

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「マンチェスター・ユナイテッドに必要なのも、まさにそれだと思う。今のチームを、かつてのチームであるかのように語るのはやめなければならない。敬意を払い、再び成長して頂点に戻る時間を与える必要がある」

残留争いから抜け出すまでの険しい道のり

リーグ戦11試合でわずか勝ち点8にとどまるチームを、ポチェッティーノ監督は早急に降格圏から引き上げなければならない。過去への期待を重荷とせず、自らの考えを浸透させ、2シーズン続く無冠に終止符を打つには、水曜のスポルティング戦でのチャンピオンズリーグの引き分けを足がかりにすることが重要になる。