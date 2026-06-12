ポグバがムバペを擁護し、フランス代表について衝撃的な発言

フランス代表のポール・ポグバは、2026年W杯に出場する現在のチームが、2018年優勝の「黄金世代」より質と才能で上回っていると語った。

ESPNの独占インタビューで、現在モナコに所属するMFは、フランスが世界王座を奪還し、2022年決勝でアルゼンチンに敗れた雪辱を晴らせるという自信を示した。 「誰もがフランスを優勝候補筆頭だと考え、当然だと思います。現在、世界最高の選手たちが揃っていますから」

ただ、元マンチェスター・ユナイテッドのスターはチームメイトに警鐘も鳴らした。「それでも、最高の選手がいるだけでは優勝できない。プレッシャーは倍増しており、大会を通じて最高レベルを保つ必要がある」。

ポグバは2018年決勝で3点目を決め、クロアチアに4-2で勝ち、20年ぶりの優勝をもたらした。 当時キリアン・エムバペ、エンゴロ・カンテ、ウスマン・デンベレらがいたが、ウィリアム・サリバ、マイケル・ウリセ、ライアン・シャルキといった新戦力の加入でチーム力はさらに向上したと語る。 「個人の才能や可能性では、今の世代は我々よりずっと上。その力をピッチで示し、タイトルを獲ってほしい」

また、ポグバは元チームメイトのムバッピを擁護し、世界最大の舞台で再び輝けると強調。レアル・マドリードでの不振を批判する声には笑いながらこう言った。 「今シーズンを『厳しい』と言えるだろうか。ムバッピにとっての『厳しいシーズン』は、他のストライカーなら最高で伝説的なシーズンだ。年間40得点を『期待外れ』と言うなら、彼の非凡さが分かるだろう。私にとっては悪いシーズンではない」

ムバッピには大きなプレッシャーがかかっているという見方についても、「彼は代表のキャプテンとしてワールドカップの雰囲気に慣れている」と反論。最後にこう言い切った。「彼は同世代で最高のストライカーだ。以上、終わり」。