ポイント減点か降格か…金融監督当局がアル・ナスルに衝撃的な決定を下す

メディアの報道によると、サウジアラビアのアル・ナスルFCに衝撃的なニュースが伝えられた。財務監視委員会が今後、同チームの財務状況、特に支出額について監視措置を講じる見通しであり、この動きは「アル・アールミー」の運営および今後の財政的安定に影響を及ぼす可能性がある。

これらの報道は、金曜日の夜に行われたプロリーグ「ロシェン」第27節で、アル・ナジュマに5-2の大勝を収めた直後に伝えられた。

番組「ナディーナ」によると、財務監視委員会はアル・ナスルクラブを「厳格な監視」下に置いたとのことであり、この決定は今後のクラブの契約活動に影響を及ぼす可能性がある。

この件について、法律顧問のアハド・アル・シェイヒ氏は番組「ナディーナ」へのコメントで次のように述べた。「アル・ナスルが厳格な監視下に置かれたことは尋常ではない。クラブは、契約額が50万リヤルを超える選手や監督と契約を結ぶ前に、事前の許可を得なければならないことになるからだ」。

さらに、「この規定を遵守しなかった場合、クラブはリーグから減点や1部リーグへの降格といった制裁を受けることになる」と付け加えた。

これらの報道はソーシャルメディア上で怒りの声を引き起こしており、ファンからは「アル・ナスルは他のクラブのように資金を投入していない」との見方が広がっている。