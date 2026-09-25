ポイント剥奪から降格まで:マンチェスター・シティに待ち受ける厳しい処分

マンチェスター・シティは、プレミアリーグの財務規則違反に関する全115項目の告発のうち114項目で有罪とされたことを受け、科される処分を知るための決定的な時間を迎えている。裁判の結果が公表されたことで、クラブは専門委員会に対しこの決定を不服として上訴する構えを見せている。

「ジ・アスレティック」が伝えたところによると、告発内容には、2009-2010シーズンから2017-2018シーズンまでの9シーズンにわたりマンチェスター・シティが正確な財務情報を提出しなかったことに加え、2009-2010シーズンから2012-2013シーズンまでの期間における前監督ロベルト・マンチーニの報酬の詳細を完全に開示しなかったことが含まれている。

本件で問題となっている違反は、マンチェスター・シティがプレミアリーグ優勝3回に加え、FAカップ2回、EFLカップ4回、コミュニティ・シールド1回のタイトルを獲得した時期にさかのぼる。

プレミアリーグの規定は、違反の性質とその立証に応じて科すことのできる一連の処分を定めているが、マンチェスター・シティに対する最終的な処分は現時点ではまだ確定していない。

マンチェスター・シティが直面する可能性のある処分の一覧：

・公式の警告。

・多額の罰金。

・遡及的な勝ち点剥奪。剥奪の規模は違反の重大性に応じて決定される。

・最終的な処分がそれを定めた場合、決定の影響を受けるシーズンにクラブが獲得したタイトルの剥奪。

・欧州サッカー連盟の大会収入の剥奪。

・規定された処分が適用される場合に提示される最も厳しい懲戒処分の一つとして、プレミアリーグからの排除および降格。

・欧州大会向けのチーム登録リストへの新規選手登録の禁止。

・クラブが欧州大会向けのリストに登録できる選手数の制限。

・欧州サッカー連盟の大会からの排除。

・将来の欧州大会からの排除。

本件は、一部の処分が遡及的に適用される可能性を報じる報道を背景に、マンチェスター・シティにとってその重大性が増している。これにより過去の結果やタイトルの見直しへの扉が開かれる可能性もあるが、それは最終的な処分について専門委員会が下す決定次第となる。

マンチェスター・シティは決定に対する上訴の権利を有しており、これは処分が下されても、プレミアリーグ史上最大級の懲戒案件の一つである本件の法的手続きが必ずしも終結を意味しないことを示している。