ボーンマス、アーセナル戦の快挙から3日後に痛手

移籍市場専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、アンドニ・イラオラ監督は今シーズン限りでボーンマスを退任する。首位アーセナルを1-2で下した3日後に伝わったこのニュースは、スペイン人監督の去就に衝撃をもたらした。

契約満了に伴い、彼は他の欧州クラブでの新天地を探す。

2023年半ばに就任し、チームを安定させ欧州カップ戦も視野に入れた。121試合で平均1.41ポイントを獲得。

監督としてはラージョ・バジェカーノ、ミランデス、AEKラルナカを率いた。選手時代はニューヨーク・シティFCやアスレティック・クラブでプレーした。

ボーンマスはイラオラ率いる下位チームながらホームで強豪を破り、土曜のアーセナル戦でも番狂わせを起こした。

英メディアはイラオラをニューカッスル新監督候補と報じており、2021年から率いるエディ・ハウ監督には今季の低迷で批判が集中している。

『The Athletic』のデビッド・オーンスタイン氏によると、ボーンマスは2024年に契約延長したイラオラを引き留めるために全力を尽くしたが、新天地を求める決断には敬意が示されている。後任候補にはマルコ・ローズ（前ドルトムント監督）とキエラン・マッケナ（イプスウィッチ）の名が挙がっている。