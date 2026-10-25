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マンチェスター・ユナイテッドはオールド・トラッフォードで、決定力を発揮したAFCボーンマスに0-3で完敗。今季の新たなどん底を味わった。

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マイケル・キャリック監督がブルーノ・フェルナンデスを先発から外した判断は裏目に出た。ホームのユナイテッドは、フェルナンデス不在で創造性を欠いた。ボール保持率は62％に達したものの、相次ぐ個人のミスから失点。期待得点（xG）もユナイテッドの低調な0.61に対し、アウェーの相手は2.24を記録した。前半、ラヤンとマーカス・タヴァーニアに立て続けにゴールを許し、ストレットフォード・エンドを沈黙させると、71分にはエヴァニウソンに決定的な3点目を奪われた。これでユナイテッドは8試合勝利なし。戦術的な方向性を欠いたパフォーマンスを受け、キャリック監督への重圧は頂点に達している。以下、マンチェスター・ユナイテッドの選手を採点する。

GK・DF

センネ・ラメンス：3/10センネ・ラメンスにとって厳しい午後となった。試合の大半で最終ラインの守備に守られず、50分には至近距離からのラヤンのシュートを防いだものの、3失点。さらにルイス・クックのパスを見誤って飛び出し、エヴァニウソンに3点目を献上してしまった。

ディオゴ・ダロト：5/10ディオゴ・ダロトは、左サイドから繰り返し前に出ようとした数少ない選手の一人だった。しかし、攻撃を決定的なプレーにつなげられなかった。守備ではチームメートと比べて比較的安定していたが、連係を欠く守備陣を立て直すことはできなかった。

レニー・ヨロ：3/10レニー・ヨロは序盤、エヴァニウソンへの決定的なパスをインターセプトしたが、この日のプレーを決定づけたのは痛恨のミスだった。自陣で最悪のタイミングで足を滑らせ、アドリアン・トリュフェールにボールを奪われると、タヴァーニアの2点目につながった。

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ハリー・マグワイア：3/10ハリー・マグワイアは、キャプテンとして悪い意味で目立った。前半アディショナルタイムに警告を受け、相手のスピードへの対応も鈍かった。繰り返し崩された最終ラインを統率できず、後半開始直後には自身のミスからエヴァニウソンに3点目を許しかけたが、オフサイドの判定に救われた。

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アイデン・ヘヴン：2/10アイデン・ヘヴンにとって散々な午後となった。何度もボールを失い、65分に交代。37分には両足を使った無謀なタックルでイエローカードを受け、その際に与えたフリーキックから先制点を奪われた。

MF

アンドレイ・サントス：4/10アンドレイ・サントスは22分、激しいタックルでイエローカードを受け、その後は慎重なプレーを強いられた。90分間プレーし、中盤で闘志を見せ、終盤にはヘディングシュートをブロックされた。しかし、ボーンマスの危険な選手たちに寄せられる場面はほとんどなかった。

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カルロス・バレバ：4/10カルロス・バレバは中盤でフィジカル面の強みを発揮できなかった。ボールを回そうとはしたものの、守備への切り替えが遅く、試合の形勢がさらに厳しくなる中、72分に交代した。

ユーリ・ティーレマンス：3/10ユーリ・ティーレマンスにとって悪夢のような45分間だった。実質的に唯一の貢献は32分の危険な低いボール。40分にはルイス・クックを引き倒して警告を受け、ハーフタイムに交代した。

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FW

メイソン・マウント：6/10メイソン・マウントはプレスで懸命に働き、低調な一日のユナイテッドで、攻撃の形をつくろうと最も積極的に動いた。ブルーノ・フェルナンデスがベンチにいる中、チャンスメイクの重責を担ったが、遠距離からのシュートでジョルジェ・ペトロヴィッチを脅かすことはできず、コーナーキックの精度も一貫して低かった。

アマド・ディアロ：4/10アマド・ディアロは試合の大半で右ウイングとして孤立した。相手ペナルティーエリア内で効果的にボールに触れる機会は少なく、トリュフェールにほぼ封じられたまま、78分にシェイ・レイシーと交代した。

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ブライアン・ムベウモ：5/10ブライアン・ムベウモは、ほかに選択肢が乏しい中でユナイテッドの主な攻撃の脅威となったが、ボールがほとんど届かなかった。41分のシュートはペトロヴィッチに防がれ、60分にはPKを求めたものの認められず、前線でいら立ちを募らせた。

途中出場選手・監督

リサンドロ・マルティネス：4/10リサンドロ・マルティネスは65分にヘヴンに代わって出場したが、わずか数秒後にラヤンにかわされて倒れ込み、ラヤンのシュートはポストのわずか外へ。その後は粘り強さを見せたものの、試合はすでに大敗へと傾いていた。

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マテウス・クーニャ：4/10マテウス・クーニャは攻撃に勢いを加えるため、ハーフタイムにティーレマンスに代わって投入された。ボールはまずまず動かしたが、ペトロヴィッチを試すには至らず、唯一のシュートはクロスバーを越えた。

ジョシュア・ザークツィー：4/10ジョシュア・ザークツィーは72分にバレバに代わって出場。フィジカル面で存在感を加え、終盤にはシュートをブロックされたが、最終的なスコアには影響を与えられなかった。

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シェイ・レイシー：5/10シェイ・レイシーは78分にディアロに代わって出場し、活発にプレー。危険なクロスを2本送り、終盤にはシュートをブロックされた。

マイケル・キャリック：2/10マイケル・キャリック監督の采配は戦術面で大失敗に終わった。ブルーノ・フェルナンデスを先発から外したことで、チームはリーダーと創造性を失った。4-2-3-1の布陣は容易に突破され、交代策でもホームで3失点を喫した根本的な問題を解決できなかった。