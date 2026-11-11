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ジャスティン・クライファートが、シャビ・エルナンデス監督のオランダ代表での並外れた準備ぶりを明かした。自身を代表に再招集する前に、監督はクライファートの人柄を徹底的に調べていたという。代表に復帰したボーンマスのアタッカーは、過去の主要大会での経験によるトラウマを乗り越えようとしている。

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代表再招集へ向けた異例の調査

クライファートは新たな決意を胸にオランダ代表へ復帰したが、再招集が確実だったわけではない。ボーンマスの攻撃的MFによると、シャビは27歳のクライファートを代表に呼び戻すか判断するため、徹底的に調査したという。スペイン人指揮官は試合映像だけに頼らず、かつてアヤックスで将来を嘱望されたクライファートの人物像まで詳しく調べた。

「彼はどんな人物を相手にするのかも知りたがる。だから、僕の元監督たちとも話したんだ」と、クライファートは『NOS』のインタビューで説明した。「幸い、彼らは僕に好印象を持ってくれたようで、うまくいった。シャビにも、そのうちそう思ってもらえたらいいね。彼がたくさんの試合を見ているとも聞いた。本当に熱心に取り組んでいる。それが彼の原動力だし、僕たちにはそれが必要だと思う」

前任のロナルド・クーマン体制では、クライファートに加えてフレンキー・デ・ヨングやヨーイ・フェールマンのようなボール扱いに長けた選手を中盤に並べることは考えにくかった。しかし、シャビは技術を優先し、フィジカル面での強さを犠牲にすることもいとわないようだ。「僕は常にボールを持つ必要はないし、背後へのランニングもたくさんする」とクライファートは語った。「自分の運動量でチームに鋭さをもたらしたいし、アシストやゴールも決めたい」

ワールドカップでの痛恨の敗退を乗り越えて

代表の練習場に戻ることは、クライファートにとって喜びと苦さの入り交じる出来事だ。前回出場した主要大会の結末が、今も頭から離れない。負傷から復帰して代表入りを果たしたものの、ワールドカップ制覇の夢はモロッコとのPK戦に敗れて打ち砕かれた。PKを蹴るために途中出場したクライファートのシュートはゴールの枠に当たり、その一蹴は今も心に重くのしかかっている。

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「あれは確かに、ずっと引っかかっている」と、クライファートは失敗を振り返って認めた。「実際には、すべてうまくいったんだ。事前に考えていたことは、その通りにできた。それでも入らなかった。まあ、これも仕事につきもののリスクというやつだよね」

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ウインガーからプレミアリーグを支える存在への進化

クライファートは、2018年に代表デビューした頃の荒削りな10代の選手ではない。欧州5大リーグのすべてでプレーし、ボーンマスでは自由奔放なウインガーから成熟した攻撃的MFへと変貌を遂げた。2028年まで契約を結ぶイングランド南部の海岸沿いの地での生活に満足している一方、代表での最初の14試合で無得点に終わったこともあり、個人成績にはなお意欲を持っている。

「チャンスはあった。本当に決まってもおかしくなかったものが3回ほどある。得点したら喜ぶよ。でも、喜びすぎはしない。もう何点か決めているべきだからね」と、クライファートは代表での無得点について打ち明けた。

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将来を見据える、より現実的な視点

伝説的ストライカー、パトリック・クライファートの息子という経歴を持ちながら、クライファートは自身のキャリアの行方をより現実的に捉えるようになった。欧州のビッグクラブへの移籍について公の場で語っていた頃とは違う。今は目の前の課題に集中しており、その中にはシャビの下で勢いをつけたいオランダにとって重要なギリシャ戦も含まれる。

「僕も現実的にならないといけない。もうレアル・マドリーが目を向ける年齢層の21歳や22歳ではない。どうせ何が起こるか分からないから、もう遠い将来のことは考えない。金曜日にはギリシャと対戦する。全力を尽くして、その先は成り行きを見よう」とクライファートは語った。