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ボーンマスとノッティンガム・フォレストが、1月の移籍市場で評価の高いサントスのMFガブリエル・ボンテンポを獲得するためのプレミアリーグ勢の争いをリードしている。両クラブは、21歳のブラジル人選手を巡ってニューカッスル・ユナイテッドとの激しい競争に直面している。ボンテンポには夏にバイエルン・ミュンヘンからも問い合わせがあった。

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イングランドのクラブがブラジルの有望株を狙う

『TEAMtalk』によると、イングランド1部のクラブがシーズン途中の獲得打診に向けて準備を進めるなか、南米で特に注目を集める若手の一人、ボンテンポを巡る争奪戦が激しさを増している。中盤と攻撃陣の複数の役割をこなせる多才なプレーメーカーは、ここ数カ月で国内で急速に成長。その活躍が評価され、先ごろカルロ・アンチェロッティ監督率いるブラジル代表の最新メンバーに、初めてA代表として招集された。

スカウト網が冬の獲得への関心を後押し

同報道によると、実績あるノッティンガム・フォレストの南米スカウト網は、新年を前にボンテンポの正式な獲得に動くよう、シティ・グラウンドの首脳陣に強く働きかけている。イースト・ミッドランズの補強責任者たちは、これまでの調査によってムリージョ、ジャイル・クーニャ、イゴール・ジェズスにクラブが注目するきっかけを作り、この地域での才能発掘に定評を築いてきた。

一方、ボーンマスも有力候補に浮上した。アレックス・スコットが移籍する場合に備えて中盤の選択肢を検討するなか、独自に問い合わせを行っている。昨年1月にはラヤンを獲得し、ブラジル市場から直接選手を迎える姿勢をすでに示した南海岸のクラブは、今冬も同国での新たな取引を模索している。

欧州の強豪も争奪戦に加わる

タインサイドでは、スポーツディレクターのロス・ウィルソンと新たに補強部門の責任者に就任したトマス・アマラルも、長期的な戦力補強を検討するなかで状況を注視している。両氏は南米市場に精通している。また、イングランド1部のブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンとブレントフォードも、ブラジルの新たな有望株を追うなかで初期段階の問い合わせを行った。

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プレミアリーグ以外でも、夏の移籍市場でバイエルン・ミュンヘンがボンテンポの状況を問い合わせて以降、イタリア、スペイン、ドイツのクラブがその成長を注視していると、事情に詳しい関係者は指摘する。欧州各地に広がる関心は獲得競争の激しさを示しており、今後数カ月、ヴィラ・ベルミーロの首脳陣にかかる圧力は強まることになる。

長期契約が交渉での立場を強める

海外の獲得希望クラブからの関心が高まる一方、ボンテンポと2030年まで契約を結ぶサントスは、1月の移籍市場を前に交渉で優位な立場にある。ブラジルのクラブに、最も将来を嘱望される選手の一人を安価で手放す考えはなく、いかなる獲得打診も検討する前に多額の金銭条件を求める構えだ。そのため、フォレスト、ボーンマス、そして欧州のライバルクラブは、今冬の移籍を実現するには厳しい交渉に臨まなければならない。