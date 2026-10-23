ミランは、GKマイク・メニャンがソーシャルメディア上で受けた人種差別的な中傷を非難した。前日木曜日の夜に行われたヨーロッパリーグでのボーンマス戦で0対3で敗れ、同選手がレッドカードを受けた後のことだった。

このイタリアのクラブは本日金曜日、試合後の数時間に同GKがインターネット上で標的にされたことを受け、公式声明を発表した。

声明には次のように記されている。「昨日のボーンマス戦の後、マイク・メニャンはソーシャルメディア上で深刻かつ容認できない人種差別的な侮辱の標的となった。ACミランは、ピッチの内外を問わず存在してはならないあらゆる形態の人種差別と差別を強く非難するとともに、マイクへの全面的な連帯と支持を表明する」

メニャンは、ボーンマスがコーナーキックを準備している際にタイラー・アダムスの顔を押したことにより、27分に退場処分を受けた。このファウルによって得られたPKをマルコス・タヴァニエがきっちり決め、ホームチームは10人になった相手チームに対して危なげない勝利を収めた。

フランス代表GKは本日金曜日の早い時間にソーシャルメディアのアカウントを通じて、相手選手に対する自身の行為は意図的なものではなかったと説明した。

メニャンが人種差別的な中傷を受けたのはこれが初めてではない。2024年1月には、ウディネでスタンドから標的にされたことを受け、チームメートを率いてピッチから引き上げ、試合が一時中断される事態となった。

クラブは、木曜日の結果に落胆するサポーターに対し、その怒りを正しく責任ある形で向けるよう訴えた。

ミランは声明をこう締めくくった。「我々はミランのファンとして、そしてイタリアサッカーの代表者として団結し続けなければならない。誰もが勝利を望んでいる。しかし、それは正しい方法で、品位と相互の尊重、そして高潔さをもって成し遂げなければならない」