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マルコ・ローゼ監督は、ボーンマスがバイタリティ・スタジアムで欧州王者に7度輝いたACミランを圧倒し、歴史的な一夜を飾った後、選手たちに浮かれず地に足をつけるよう求めた。ボーンマスはヨーロッパリーグでの全勝スタートを維持。一方、ルベン・アモリム監督は自身のGKによる規律面での致命的なミスを嘆くことになった。

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序盤のPK2本とメニャンの退場がミランに響く

ボーンマスは開始早々に主導権を握った。コニ・デ・ウィンターのハンドによって得たPKを、ジャスティン・クライファートが8分に決めた。さらに30分を迎える直前、アウェーのミランは一気に苦境に陥る。GK マイク・メニャンがCKの際にタイラー・アダムスの顔を突き飛ばして一発退場となり、マーカス・タヴァーニアがPKを決めてホームチームのリードを2点に広げた。

アミン・アドリは84分にFKを決めて完璧な夜を締めくくり、3-0の勝利を確定させた。これでボーンマスはヨーロッパリーグで開幕から3戦全勝を維持。ローゼ監督率いる好調なチームは、主要な欧州大会で初戦から3試合連続で勝利した、1973年以来初のイングランドのクラブとなった。

ローゼ監督、ボーンマスの容赦ない戦いぶりを称賛

Getty Images

ローゼ監督は、ミランが10人になる前からボーンマスが優勢だったと指摘し、チームが絶えず高い強度を保ったことを称えた。名門の相手にほとんど何もさせなかった戦いぶりに、大きな誇りを示している。

「我々にとって大きな夜だった。クラブとファンのためにうれしく思う」と、ローゼ監督は試合後に語った。「選手たちを本当に誇りに思う。今日の戦いぶりは最初から最後まで素晴らしく、良い試合ができた」

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「11対11の時点でも良い入りができていた。相手にプレッシャーをかけ、ボールを奪い、チャンスをつくってPKを得た。もちろん、その後のレッドカードは試合に影響を与えた。我々は1人多くなった」

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「だが、こうした状況でも苦しむことはある。それでも我々は相手を封じ込め、何もさせなかった。それは本当に良かった。選手たちも、我々の取り組み方も大好きだ」

アモリム監督は試合が崩れたことを嘆き、ローゼ監督は慎重な姿勢

アモリム監督にとって、1月にマンチェスター・ユナイテッドを解任されて以来初めて指揮官としてイングランドに戻った一戦は、苦いものとなった。ミランはセリエAで無敗のスタートを切っている一方、欧州での3試合ではわずか1勝にとどまっている。

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「パフォーマンスについて話すのは難しい。27分以降は試合にならなかった」とアモリム監督は認めた。「ミスを修正し、試合の流れを変えるためにも、常に11人をピッチに立たせる必要がある。退場者が出た上に、ルベン［ロフタス＝チーク］もハーフタイムに違和感を覚えた。我々にとって厳しい夜だった。試合に入る時間もないまま、最初のCK、PK、退場と続いた。自分たちで試合を台無しにしてしまった」

一方、歓喜に包まれるなかでも、ローゼ監督は大会で勝ち進むことについての話には乗らなかった。「謙虚さを保つ。我々が良いチームだとは分かっているし、全選手がそろえば、どの相手とも、どこでも戦えると分かっている。だが、試合数は非常に多く、負担も大きい。だから4月にもう一度聞いてほしい。我々は今も正しい方向に進んでいるが、決して現状に満足してはいけない。そうなれば苦しむことになる。何度でも力を証明しなければならない」

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試合後に両ベンチ間で起きた小競り合いについては、ローゼ監督は懸念を一蹴した。「私はピッチに入っていたので見ていない。誰もが試合に勝ち、競い合いたいと思っている。試合中も感情的になっていたが、全員が握手を交わした。問題はない」

ミラン、セリエAでの巻き返しを目指す





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ミランはわずか3日後にウディネーゼとのアウェー戦を控える。リーグでの無敗を維持するためにも、早急に立て直さなければならない。イタリアの名門はロフタス＝チークの状態を確認するとともに、欧州での不振にも対処する必要がある。

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痛手となったメニャンの退場後に本人と話したかと問われると、アモリム監督はきっぱりと答えた。「今は選手たちとは話さない。まだ起きたばかりのことだ」とミランの指揮官は語った。「そのことを考える時間はあまりない。3日後にはウディネーゼとのアウェー戦がある。我々はもっと良いプレーができる。ピッチには11人が必要だ」