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欧州大会初参戦のボーンマスが、木曜夜にスペインで歴史的な勝利を収めた。マルコ・ローゼ率いるチームは先制を許し、前半に退場者を出しながらも逆転。ヨーロッパリーグでの全勝を維持した。

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10人のボーンマス、後半に鮮やかな逆転劇

セルタ・ビーゴはイアゴ・アスパスのカーブをかけたシュートで先制。ボーンマスは24分、バフォデ・ディアキテがタイミングの遅れたタックルで退場となり、1点ビハインドの上に1人少ない状態で前半を終えた。10人で1時間以上を戦ったものの、ボーンマスは後半に試合を支配した。

後半早々、アミーヌ・アドリのクロスをアルバロ・ロドリゲスが頭で合わせて同点とすると、終了12分前には途中出場のラヤンが決勝点を決め、 2-1の勝利を収めた 。

アドリ、劇的逆転を支えたチームの精神力を称賛

試合後、TNT Sportsに対し、アドリはスペインで見せたチームの粘り強さを称えた。「僕たちは強い精神力を見せた」と語り、「こういう形で逆転して、勝ち点3を持って帰れるのは素晴らしい」と続けた。

同点ゴールをアシストした場面での考えも明かした。「ボックス内に誰かいないか探していた」とアドリは付け加えた。「アルバロは空中戦がとても強いと知っているし、いい位置にいた。だからファーポストに向けて危険なボールを送ろうとしたんだ」

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歴史的快挙、クラブ記録の連勝も更新

ボーンマスは欧州大会初戦から5連勝を飾った初のイングランドのクラブとなった。欧州の主要大会全体でも、1961-62年のニュルンベルク、1972-73年のアララトに続く3クラブ目だ。この勝利で、全公式戦での連勝もクラブ記録の10に伸ばした。プレミアリーグでも5位につけている。

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アドリは、ハーフタイムにチームが持っていた自信が逆転につながったと語った。

「選手たちのメンタリティーによるものだと思う。失点したときから、退場者が出た後でさえ、僕たちは常に自分たちを信じていた」と話した。「素晴らしかったのは、監督が話し始める前から、ロッカールームでみんなが『僕たちならできる』と言っていたことだ。全員が意欲を持ち、まだ逆転できると信じていた」

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ヨーロッパリーグ首位のボーンマス、決勝トーナメント進出へ前進

ヨーロッパリーグのリーグフェーズで首位に立つボーンマスは、決勝トーナメント進出に大きく近づいている。欧州での首位と国内リーグでの好位置を守るには、ローゼ率いるチームがこの揺るぎないメンタリティーを維持することが重要になる。