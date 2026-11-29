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ボーンマスはフラムに2-1で勝利し、公式戦の連勝を11に伸ばした。途中出場のジャスティン・クライファートはピッチに入ってわずか107秒後に決勝点を挙げたが、試合終了間際に相手選手への警告を主審に要求して退場。マルコ・ローゼ率いるチームは5位以内に浮上した。

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途中出場の2人がボーンマスを勝利に導く

ボーンマスの快進撃は止まる気配がない。日曜日にクレイヴン・コテージで行われた一戦では、ローゼの選手交代が実を結び、2-1で勝利した。後半の折り返しを迎えた直後、アレックス・スコットとクライファートが決勝点を生み出したのは、2人が途中出場してからわずか107秒後のことだった。

スコットがダヴィド・アッフェングルーバーを突破して折り返すと、クライファートが難なく押し込んだ。白熱した一戦の勝敗を分けたこのゴールにより、ボーンマスは10月10日から続く無敗を維持した。

バッシーのミスを逃さず

フラムの主将カルヴィン・バッシーは試合前、アルバロ・アルベロアが、マンチェスター・ユナイテッドの獲得対象と報じられる同選手について1月の売却を否定したことで話題になっていた。しかし21分の先制点では、判断に迷ってラヤンにボールを奪われるミスを犯した。ラヤンからエヴァニウソンへとつながり、マーカス・タヴァーニアのゴールが生まれた。

その7分後、アドリアン・トリュフェールがジョシュ・キングを倒して与えたPKをロドリゴ・ムニスが決め、フラムが追いついた。後半序盤にはボーンマスのジュニオール・クルピがネットを揺らしたものの、攻撃の過程でラヤンがオフサイドだったとして、VARによりゴールは取り消された。

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終了間際にクライファートが退場

74分にはジョルジェ・ペトロヴィッチがキングのシュートを好セーブで防ぎ、ボーンマスのリードを守ったが、終盤にも波乱が待っていた。アディショナルタイムの深い時間帯、フラムはCKから押し込もうとしたものの、ボールをゴールラインの向こうへ運べなかった。そして終了間際、クライファートはスチュアート・アトウェル主審に相手選手への警告を求めたことで2枚目のイエローカードを受け、退場となった。

ホームのフラムは、 鼠径部の負傷で年末年始の期間を欠場する見込みのオスカー・ボブ を欠いていた。

ボーンマスが5位以内に浮上

この勝利でボーンマスはプレミアリーグの5位以内に浮上した。『ザ・サン』は、現在の欧州5大リーグでボーンマスほど頻繁に勝利を挙げているチームはないと指摘した。一方、フラムは降格圏のすぐ上となる17位にとどまっている。ローゼ率いるチームは次戦で12連勝を狙うが、出場停止となるクライファートを欠いて臨むことになる。