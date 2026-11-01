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ボルシア・ドルトムントのFWファビオ・シウバは、父親の助言がバイエルン・ミュンヘン戦での劇的な89分の同点弾につながったことを明かした。シウバは時速90.6キロのシュートを叩き込み、アリアンツ・アレーナでのブンデスリーガにおけるドルトムントの無敗記録を守った。

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シルバが終盤の劇的な一撃で勝ち点1をもたらす

ボルシア・ドルトムントのFWファビオ・シルバが終盤に劇的なゴールを決め、アリアンツ・アレーナで行われたバイエルン・ミュンヘン戦でチームに2-2の引き分けをもたらした。1-2で迎えた89分、ポルトガル人アタッカーはペナルティーエリア内でこぼれ球に反応し、時速90.6キロのシュートをGKヨナス・ウルビヒの脇へ叩き込んだ。

シルバにとって今季リーグ戦8試合で3点目となり、早くも昨季の通算得点を上回った。

このゴールにより、ドルトムントは無敗を維持し、ドイツ最多優勝のバイエルンと勝ち点18で並んだ。

父の教えがペナルティーエリア内で実を結ぶ

試合後、シルバはペナルティーエリア内での鋭い得点感覚は父の教えによるものだと語った。「僕たちは勝つためにここへ来た。今季はそういう姿勢で臨まなければならない。チームには質の高い選手がたくさんいるし、今年は素晴らしいチームだと分かっている」とシルバは話した。

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「先発する選手も、ベンチから出る選手も、常に試合に影響を与える。それをみんなに見てもらいたい」

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さらに、「父にはいつも、ボックス内ではボールの行方を嗅ぎ取らなければならないと言われていた。僕はセカンドボールの行方を嗅ぎ取って、あそこにいた。チームの力になれてうれしい」と付け加えた。

途中出場組がブンデスリーガの新記録を樹立

シルバの終盤のゴールをお膳立てしたのは、同じく途中出場のコンスタンティノス・カレツァスだった。ドルトムントのベンチの層の厚さが改めて示された。今季、ドルトムントの途中出場選手は計13得点に関与し、内訳は5得点8アシスト。第8節終了時点でのブンデスリーガ新記録を樹立した。

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さらに、ドルトムントが今季挙げた14得点のうち7得点は80分以降に生まれている。

シルバの貢献は、ニコ・コバチ監督の下で築かれた選手層の厚さを際立たせた。

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ポルトガル人FW、今後も貢献を目指す

シルバの絶妙なタイミングでの一撃は、バイエルンと並んで優勝争いを続けるドルトムントに大きな勢いをもたらす。

シルバは今後の国内と欧州での試合でも、好調な得点ペースを維持したいところだ。

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ドルトムントは次のブンデスリーガの一戦に目を向ける。