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マッテオ・ダルミアンがボローニャでの新たな挑戦の始まりを語った。

昨年6月30日に契約が満了し、昨季終了後にインテルを退団したベテランDF。フリー選手としてボローニャに加入したダルミアンは、『コリエレ・デッロ・スポルト』のインタビューで語った。「ラッファエレ・パッラディーノ監督が僕を『教授』と呼ぶ？ 元チームメイトや指導者からもそうした評価をもらえるのはうれしい。僕は特別なプレーで目を引く選手ではないから、試合にできる限り万全の準備と集中力で臨めるよう、練習では常に全力を尽くしてきた。物事を先読みする力？ 本能や経験もあって、自然にできることだ。大きな秘密はない。すべては日々の積み重ねだ」

「欧州カップ戦への出場権獲得は、間違いなく意欲をかき立てる目標だ。ボローニャはここ数年、重要な目標を達成し、非常に良い成績を収めてきた。野心を持って前を向く必要はあるが、そうした話をするにはまだ早いと思う」

「インテルでの6年間は素晴らしかった。多くのタイトルを獲得する機会に恵まれた。ピッチの内外で、みんなと経験し、築き上げたものをすべて心に刻んでいる。サポーターとも大切な関係を築けた。あの年月については良いことしか言えない」

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「シモーネ・インザーギ？ 素晴らしい監督というだけでなく、彼にはとても良い思い出がある」

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「キャリアで初めて所属チームのない夏をどう過ごしたか？ これまで一度も経験がなかったので、僕にとって新しい状況だった。プレーを続けたいという思いがあり、チャンスが来ると信じてずっとトレーニングしていた。エミル・ホルムには申し訳なく思う。彼の負傷後に、僕がここへ来る可能性が現実のものになったからだ。彼の幸運を心から祈っている。時間がたつほど難しくなった。特に、チームと一緒に練習できなかったことが一番つらかった。そこが最も大変な部分だった」

「新しいチームメイトの中で特に驚いた選手は？ カンビアーギとミランダは優れた能力を持つ選手だ」

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「ヘッゲムが出場機会の少なさに不満を示した？ その発言の内容には立ち入らない。シーズンを通じて、チームの目標達成には全員が重要だと思う。彼は人柄が良く、良い選手だ。監督に出番を与えられれば、力になってくれる」

「若い選手にプレミアリーグでのプレーを勧めるか？ マンチェスター・ユナイテッドでの経験は、僕のキャリアにとって非常に重要だった。新たな文化に触れ、世界で最も素晴らしいリーグでプレーできたことで、人間としても選手としても確実に成長できた。海外でプレーすることは誰にでも勧めたい経験だ。そして、素晴らしい歴史を持つ重要なクラブを代表できたことには、大きな責任と誇りを感じた」