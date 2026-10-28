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ACミランはサン・シーロで後半に崩れ、前半終了時のリードを守れず、勢いに乗るボローニャに2-4で敗れた。アルファジョ・シセが立て続けに2得点を挙げたものの、サミュエル・ムバングラのハットトリックとダヴィデ・バルテザーギの痛恨のオウンゴールが響き、ルベン・アモリム監督率いるチームは今季セリエA初黒星を喫した。

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サン・シーロでの一戦は、前後半で様相が一変した。ミランは8分にムバングラに先制ゴールを許したが、その後は積極的に攻勢を強める。中心となったのはシセだ。14分と27分、13分間で2ゴールを挙げて逆転し、ミランはふさわしい内容で2-1のリードを奪って前半を終えた。

しかし、後半はまったく違う展開となった。61分にバルテザーギがFKを誤って自陣のゴールに入れてしまい、その1分後にはムバングラがヘディングでボローニャを勝ち越しに導く。ミランが立て直す間もなく、試合はひっくり返った。86分には、前がかりになったミランに対するカウンターからムバングラがハットトリックを達成。ホームのサポーターは言葉を失った。期待を抱いて始まった一夜は、ミラノの名門が戦術面でも精神面でも手詰まりとなって幕を閉じた。

GK・守備陣

M・メニャン：5/10

後半に崩れた最終ラインにさらされ、GKにとってはもどかしい夜となった。ムバングラの正確なシュートや不運なオウンゴールに対してできることは少なかったが、ホームでの4失点は、どのGKにとっても評価を下げる結果だ。

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K・デ・ウィンター：4/10

若きDFには厳しい夜だった。後半にボローニャの攻撃が激しさを増すと、守備ラインを保つのに苦しんだ。圧力が高まるにつれ、連係を失っていった守備陣の一員だった。

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S・パヴロヴィッチ：4/10

普段は守備の柱だが、後半の崩壊の中では珍しくためらいが見えた。ボローニャの3点目と4点目につながる混乱を収拾できず、相手の素早い攻守の切り替えによってフィジカル面での強みも生かせなかった。

F・トモリ：6/10

27分には状況をよく見極めてシセの2点目をアシストし、勝ち越しに貢献した。ハーフタイムに交代すると、後半の守備組織は彼を欠いて明らかに不安定になった。

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P・エストゥピニャン：5/10

前半は攻撃に幅をもたらす場面もあったが、ボローニャのゾルテアに苦しめられたサイドで、ほぼ守備に追われた。攻守両面で大きな影響を与えられず、アモリム監督が流れを変えようとした58分に退いた。

中盤

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O・ハッチンソン：5/10

高い位置でプレーし、随所に質の高さを見せた。特に14分にはテアテからボールを奪い、シセの同点ゴールにつなげた。しかし、ミランが優勢だった時間帯に貢献を上積みできず、チームが崩れる直前の58分に交代した。

Y・ムサ：6/10

前半は運動量豊かなプレーでミランの試合運びを支えた。しかし、試合が間延びすると、ボローニャの走り込む選手たちを抑えるのに苦しんだ。懸命に働いたが、より縦に速くボールを動かす相手に最終的には押し切られた。

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A・ヤシャリ：5/10

シンプルなパスでボールを動かしたものの、ボローニャがリードを奪った後、その守備を崩すための前方への展開を見いだせなかった。試合の行方が決まった時間帯には、最終ラインの前を守る役割も果たせなかった。

D・バルテザーギ：3/10

若手にとって忘れたい夜となった。安定した入りを見せたが、61分にFKを自陣ゴールへそらし、2-2とされて悪夢に変わった。この一撃はチームに決定的な精神的打撃を与えたように見え、監督が失点の流れを止めようとした2分後に交代を命じられた。

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攻撃陣

A・シセ：8/10

ミランで唯一の明るい材料だった。14分に同点弾、27分に勝ち越し弾を決め、いずれも冷静なフィニッシュを見せた。効率的かつ危険な存在だったが、その働きは背後の守備の脆さによって、結局は報われなかった。

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G・ラモス：5/10

ポルトガル代表にとって静かな夜だった。長い時間、前線で孤立し、ラモスへのパスはあまりにも頻繁に遮断された。得点への脅威をほとんど示せないまま、87分に交代した。

交代選手・監督

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L・モドリッチ：5/10

ハーフタイムにトモリに代わって投入され、この交代でチームの戦術的なバランスが変わった。パスの切れ味は健在だったが、退いたトモリがもたらしていた守備の安定感は与えられず、彼がピッチに立つチームはより脆く見えた。

S・ディアワラ：5/10

守備の強度を加えるため58分に投入されたが、ボローニャの逆転劇に巻き込まれ、3点目の場面ではムバングラに競り負けた。試合のテンポを掌握できなかった。

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C・プリシッチ：5/10

流れを変えるため58分に投入されたが、間もなくボローニャがスコアでリードを奪うと、相手を追いかけるばかりになった。

F・カマルダ：5/10

ボローニャが勝ち越した直後の63分に投入された。積極的に動き、83分にはヘディングでゴールに迫ったが、ミランからのボール供給が途絶えると、ほかに得点機を得ることはほとんどなかった。

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C・コモット：評価なし

試合の行方がすでに決まっていた87分に投入された。

R・アモリム：4/10

ハーフタイムにトモリを下げた判断は、守備組織を不安定にしたように見え、検証を迫られるだろう。前半はミランが長い時間にわたって優勢だったが、後半は戦術面で崩壊し、交代策でも修正できなかった。