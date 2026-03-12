ボローニャ対ローマ、警告に注意：警告を受けており、第2戦出場停止のリスクがある選手は誰か

ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦の初戦、ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督率いるボローニャとジャン・ピエロ・ガスペリーニ監督率いるローマによる全イタリアダービーが、まもなくキックオフを迎えます。ヨーロッパ第2の大会で勝ち進み、次のラウンドである大陸大会の準々決勝進出をかけて争われる、全イタリア対決の一戦です。

両イタリア人監督が公式のスタメンを発表したが、負傷や出場停止による欠場者を除けば、大きな驚きはない。以下が両監督の選択したスタメンである。

ボローニャ（4-2-3-1）：スコルプスキ、ジョアン・マリオ、カザーレ、ルクミ、ミランダ、フレウラー、ポベガ、ベルナルデスキ、ファーガソン、ロウ、カストロ。監督：イタリアーノ

ローマ（3-4-2-1）：スヴィラル、ギラルディ、ンディッカ、チェリック、レンシュ、エル・アイナウイ、クリスタンテ、ウェズリー、ピシリ、サラゴサ、マレン。監督：ガスペリーニ





1分目から出場する選手たち（ただし、それだけに限らない）は、イエローカードの件に注意する必要がある。実際、ボローニャではヴィティック、ミランダ、ベルナルデスキ、ローマではチェリック、エルモソ、ンディッカが警告を受けている。